Piazza Pride di Benevento verso la costituzione di un comitato permanente La prima riunione pubblica è in programma mercoledì 4 giugno

La Rete Piazza Pride di Benevento, organizzatrice dell’iniziativa sulla questione LGBTQIA+ del 2024 in Piazza Roma, si attiva per costituire un Comitato permanente e promuovere un percorso collettivo di informazione, affermazione dei diritti, partecipazione e costruzione di una comunità inclusiva. La Rete Piazza Pride intende indagare e ascoltare le esigenze e le problematiche specifiche della comunità LGBTQIA+ locale, prendere coscienza delle diEicoltà e delle sfide quotidiane che deve affrontare, agire concretamente per marginalizzare le discriminazioni e promuovere una piena inclusione sociale.

Per la realizzazione del Comitato e per la costruzione del Piazza Pride 2025, la Rete ritiene fondamentale il contributo di tutte le realtà e le persone interessate.

Prima riunione pubblica: mercoledì 4 giugno

Si rivolge pertanto alla cittadinanza – singole persone, associazioni, collettivi, spazi sociali, realtà formali e informali

– invitandola ad agire non da spettatrice, ma da attrice principale nella costruzione di nuovi “spazi comuni” accoglienti e plurali.

Piazza Pride è spazio pubblico, è rivendicazione, è bene comune. A tale scopo si convoca una prima riunione pubblica: Mercoledì 4 giugno, alle ore 19,30, presso il locale Reset, via Giuseppe Manciotti (traversa di Corso Garibaldi), n. 11 Per coloro che non fossero nelle condizioni di esprimere il proprio contributo in pubblico, sarà possibile inviare il proprio punto di vista scrivendo a retepiazzapridebenevento@gmail.com o compilando il modulo all’indirizzo: https://forms.gle/hqoe3rWSBw3UfALc8.

Ogni contributo, in ogni sua forma, è partecipazione. Piazza Pride è solo l’inizio.