Al carcere la manifestazione finale del corso di tiro con l'arco Domani pomeriggio si conclude il progetto “Robin Hood"

La direzione della casa circondariale di Benevento, in collaborazione con l’Associazione Arcieri del Sannio (Federazione Italiana di Tiro con l’Arco, FITARCO, aderente CONI), annuncia che domani, 27 maggio, alle ore 15 è in programma la dimostrazione finale del corso formativo, destinato a selezionati detenuti comuni, sulla disciplina del tiro con l’arco nell’ambito della convenzione del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria con “Sport e Salute”.

Il tiro con l'arco è un'attività molto completa che prevede concentrazione e un pizzico di competitività, soprattutto con sé stessi. Dal punto di vista fisico mette in moto tutti i muscoli della parte superiore del corpo, migliora la postura e il coordinamento spazio-temporale. Nel contesto detentivo si ritiene ancora più utile per sviluppare l’autocontrollo fisico e mentale e la corretta gestione delle emozioni.

Un allenatore Coni ha seguito un piccolo gruppo di detenuti

Le lezioni sono state effettuate in perfetta sicurezza, con un allenatore qualificato CONI dell’Associazione che ha seguito un piccolo gruppo di detenuti e li ha introdotti alla bellezza di questo antico e leggendario sport. Il corso ha riscosso grande successo fra i ristretti che ne hanno apprezzato lo sviluppo delle capacità di concentrazione e autocontrollo.

L’Amministrazione Penitenziaria nell’esprime profonda gratitudine per questa collaborazione auspica che iniziative simili possano ripetersi in futuro, contribuendo al percorso rieducativo e culturale delle persone detenute.