Il Sannio... non è un paese per vecchi La classifica de Il Sole 24Ore sulla qualità della vita per fasce d'età

Le difficoltà legate alla carenza di servizi, soprattutto assistenziali, influenza negativamente la qualità della vita per gli over 65 a Benevento. E' quanto emerge dalla classifica della qualità della vita per fasce d'età pubblicata da Il Sole 24 Ore che misura il benessere di anziani, giovani e bambini sul territorio italiano. Male la Campania con Napoli terzultima al 104esimo post per bimbi e giovani, sulle 107 province italiane.

32esimo posto per la fascia d'età tra i 18 e i 35 anni

Benevento, invece, per i bambini (0-14 anni) si ferma al 58° posto, con difficoltà nei servizi di base come spesa sociale e accesso ai servizi comunali, anche se si distingue per progetti scolastici innovativi grazie ai fondi del PNRR.

Tra i giovani (18-35 anni), il Sannio migliora un po’ e si piazza al 32° posto: restano le criticità legale alla disoccupazione e all'incertezza economiche. Per gli over 65, la situazione peggiora, con l'86° posto, e problemi legati a pensioni e salute, anche se si evidenzia un basso consumo di farmaci antidepressivi.