Rigenerazione urbana per riqualificare e rilanciare i territori: il progetto VIDEO - Nella sede di Confindustria Benevento l'iniziativa di Ance, Svimez, Regione, comuni e ordini

“L'obiettivo è creare in anticipo una 'banca progetti' da mettere a disposizione dei Comuni ed altri Enti in anticipo rispetto ad eventuali finanziamenti ed opportunità per eseguire opere di rigenerazione urbana. Non dobbiamo saper attrarre solo risorse ma anche creare nuove opportunità per i giovani che sono dovuti andare via dalla nostra terra”.

Così Flavian Basile, presidente Ance Benevento che questa mattina ha illustrato il progetto “TERA - TErritorio Rigenerazione Avanzata”, che ha sancito un’alleanza istituzionale tra attori strategici del mondo delle infrastrutture sostenibili, dell’edilizia, della ricerca e del credito, al fine di istituire un Tavolo Tecnico Permanente sulla Sostenibilità Urbana e lo Sviluppo Territoriale.

Tanti i sindaci, gli amministratori e i rappresentanti di Regione Campania e Ordini Professionali che hanno partecipato all'iniziativa in collaborazione con Svimez.

Ance Confindustria con tutti i partecipanti vogliono quindi elaborare, dopo una serie di studi ed analisi progetti di riqualificazione da mettere in campo alla prima occasione utile riducendo i tempi di progettazione che spesso minano le opere pubbliche e non.

Nella nuova sede di Confindustria Benevento è stato quindi istituito un Tavolo Tecnico Permanente sulla Sostenibilità Urbana e lo Sviluppo Territoriale.

A valle dell’evento firmato un Protocollo d’intesa multilivello, che perseguirà gli obiettivi dell’Agenda 2030, il Green Deal europeo e la Strategia nazionale per la rigenerazione urbana.

“ANCE Benevento si pone come soggetto promotore, facilitatore e aggregatore di visione, competenze e risorse per accompagnare gli enti locali e le stazioni appaltanti verso una nuova stagione di pianificazione sostenibile, rigenerazione urbana e qualità insediativa” ha rimarcato Basile.

Tanti gli interventi che si sono susseguiti al tavolo a partire dai saluti di Claudio Monteforte che ha portato i saluti del presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito e rimarcato l'importanza dell'iniziativa e della sinergia tra gli attori dell'intesa che “si muovono pe rlo sviluppo concreto ed oculato del territorio”.

Gli attori del progetto

Il supporto e la collaborazione fondamentale da un punto di vista tecnico, scientifico e finanziario dei partner del progetto, che sono: Confindustria Benevento; AIS – Associazione Infrastrutture Sostenibili, organismo nazionale di riferimento per la promozione di modelli infrastrutturali sostenibili e resilienti; Green Building Council Italia, principale network per l’edilizia sostenibile, al quale ANCE Benevento ha aderito in qualità di socio attivo; STEP - Strategic Team Of Planning, partner strategico per supportare la pianificazione strategica e la programmazione degli enti locali; Regione Campania; Comune di Benevento; Provincia di Benevento; Università degli Studi del Sannio, ente accademico di eccellenza, con competenze scientifiche e tecniche a supporto della pianificazione urbana e ambientale; Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Benevento, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento, Collegio dei Geometri garanti del presidio culturale, tecnico e professionale sul territorio; SVIMEZ – Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno, organismo di riferimento per la programmazione dello sviluppo territoriale; BdM Banca - Gruppo Mediocredito Centrale, partner strategico per l’analisi degli strumenti finanziari a supporto della realizzazione dei progetti.

Opportunità per i Comuni

Tanti i sindaci presenti per creare una rete stabile di confronto, scambio e aggiornamento tecnico e normativo, ma soprattutto potranno essere i destinatari finali di una banca progetti condivisa, contenente proposte qualificate, pronte per l’accesso ai finanziamenti regionali, nazionali ed europei tramite concorsi di idee e di progettazione, per generare soluzioni innovative e rispettose dei contesti locali.

Regione in prima linea