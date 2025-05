Prevenzione oncologica: torna la fiaccolata Una luce per la vita L'evento in programma il 1 giugno a Pietrelcina è stato presentato questa mattina

“Accendi il tuo cuore… Camminare per crederci!”, perché ogni passo è un gesto di speranza, ogni luce accesa è un simbolo di vicinanza a chi lotta contro il cancro.

E' il claim della fiaccolata “Una Luce per la Vita”, l’iniziativa solidale dedicata ai malati oncologici che unisce cammino, testimonianza e impegno civile. Un evento organizzato dal movimento The power of pink sulla scorta della sensibilizzazione alla prevenzione che è parola d'ordine del senologo Carlo Iannace, da sempre impegnato in prima linea nella sensibilizzazione oncologica.

L'evento è stato presentato questa mattina alla Rocca dei Rettori di Benevento e si terrà il 1° giugno 2025 alle ore 17.00, da Piana Romana a Pietrelcina. L’iniziativa, patrocinata dalla Provincia di Benevento e dai Comuni di Benevento e Pietrelcina, vede il coinvolgimento di associazioni, istituzioni e cittadini, in un grande abbraccio collettivo a chi vive il dramma della malattia, ma anche la forza della resilienza.

Iannace: per la prevenzione siamo ancora fanalino di coda

“Un luogo unico, un momento un po' diverso rispetto a quello che proponiamo ad Avellino con la camminata rosa – chiarisce il dottore Iannace – seguendo la via del Rosario, la strada che percorreva San Pio, godiamo del silenzio, della pace di un momento di intensa spiritualità essenziale per chi affronta la malattia”.

Ma il senologo lancia anche l'allarme riguardo “C'è più attenzione rispetto agli anni scorsi ma, purtroppo, siamo ancora fanalino di quota. E invece la prevenzione risulta fondamentale”.

Felice di accogliere la manifestazione anche il sindaco di Pietrelcina Salvatore Mazzone che ha rilanciato la disponibilità verso un evento così importante.