Consiglio comunale Benevento. Ok alla variante per il parcheggio a San Vito Pierri eletto presidente del Collegio dei Revisori

Il Consiglio comunale ha eletto quale presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Antonio Pierri che farà parte del Collegio assieme a Michelina Bruno e Roberto Trivellini.

Eletti poi i componenti della Commissione esperti in materia paesaggistica ed ambientale nella Commissione locale per il paesaggio: Ferdinando Creta (Storia dell'Arte), Aurelio Pepe (Discipline agricole), Stefania Longo (Discipline storico-pittoriche) e Francesca De Maria (Legislazione beni culturali).

Ok anche ad una variazione d'urgenza al Bilancio di previsione (19 favorevoli e 6 contrari) e ad una variante semplificata al PUC vigente per la realizzazione di un parcheggio a raso di uso pubblico in località San Vito (19 favorevoli, 1 contrario e 6 astenuti). Via libera anche ad alcuni debiti fuori bilancio riconosciuti da sentenza.