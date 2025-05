Il sindaco Mastella accoglie i giovani che svolgeranno il Servizio Civile 23 ragazzi che da oggi iniziano il Servizio civile universale presso il Comune di Benevento

"Ognuno di voi dia il meglio di sè stesso, tanto sul piano della crescita professionale, quanto soprattutto sul piano delle relazioni umane. Abbracciate l'etica della delicatezza, perché la gentilezza è il segreto per crescere umanamente e professionalmente", così il sindaco Clemente Mastella durante la cerimonia d'accoglienza, che si è svolta nell'aula consiliare di Palazzo Mosti, dei 23 ragazzi che da oggi iniziano il Servizio civile universale presso il Comune di Benevento.

Il Comune di Benevento impiegherà i giovani nelle seguenti attività: 3 volontari per Biblioteca per tutti, 6 per Campania sicura, 2 volontari per Ambiente Incomune, 3 volontari per Servizi aperti, Accoglienza e Informazione, 3 per Rilanci Campania, 6 per Comunità solidale.