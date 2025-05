Appia: Camera di Commercio promuove cammino come leva di sviluppo Mercoledì 4 giugno l'incontro a Benevento

Si terrà mercoledì 4 giugno 2025, dalle ore 10 alle 13, presso la sede di Benevento della Camera di Commercio Irpinia Sannio in Piazza IV Novembre 1, l’incontro pubblico “Turismo lento: i cammini come opportunità di sviluppo”, promosso da Unioncamere Campania e dalla stessa Camera di Commercio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare le attività di studio e ricerca condotte da Unioncamere Campania sul turismo lento, con un focus particolare sui cammini regionali, intesi come strumenti di rigenerazione economica, sociale e culturale dei territori, in particolare delle aree interne.

L'Appia patrimonio Unesco traina il turismo

Secondo le stime dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio (Isnart - Unioncamere), il contesto nazionale del turismo si conferma positivo: nel 2024 l’Italia ha registrato oltre 880 milioni di presenze, con una crescita del turismo internazionale (+2,3%) e un impatto economico complessivo pari a 108,8 miliardi di euro, in aumento del 25% sul 2023. La cultura si conferma la principale motivazione di viaggio, seguita da esperienze legate allo sport e all’enogastronomia. La Campania si posiziona tra le mete preferite grazie alla qualità dell’esperienza offerta e al crescente interesse per il turismo lento e culturale. Un trend favorito anche dal recente riconoscimento Unesco della Via Appia Antica, che rafforza l’identità e la competitività turistica dei territori attraversati.

In Cammino intorno all’Appia

Durante l’incontro saranno presentati alcuni dei cammini attualmente oggetto di studio e valorizzazione, tra cui “In Cammino intorno all’Appia”, che collega Benevento ai comuni irpini fino al confine con la Puglia, attraversando paesaggi di grande pregio naturalistico, culturale e spirituale. Il convegno sarà l’occasione per un confronto tra istituzioni, enti locali, associazioni, imprese e rappresentanti del mondo ecclesiastico, con la partecipazione del Commissario Straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio Girolamo Pettrone, del Sindaco di Benevento Clemente Mastella, dell’Arcivescovo Felice Accrocca.

Aree interne patrimonio autentico

“Le aree interne della Campania custodiscono un patrimonio autentico, fatto di paesaggi, storia e identità culturali ancora poco esplorate dal turismo di massa” – dichiara il Commissario Straordinario della CCIAA Irpinia Sannio, Girolamo Pettrone. È proprio in questi contesti che i cammini possono rappresentare una straordinaria leva di sviluppo sostenibile, favorendo la rigenerazione economica dei territori, la destagionalizzazione dei flussi e il coinvolgimento attivo delle comunità locali. Il sistema camerale, attraverso progetti come questo, intende rafforzare la capacità attrattiva delle aree interne e promuovere un modello di turismo basato sulla qualità, sull’accoglienza e sulla valorizzazione del capitale territoriale” conclude Pettrone.