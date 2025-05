"Una luce per la vita": la Rocca dei Rettori sarà illuminata di rosa Fiaccolata da Piana Romana a Pietrelcina attraverso la via del Rosario

La Rocca dei Rettori sarà illuminata di rosa in segno di adesione della Provincia di Benevento alla Fiaccolata “Una luce per la vita” in programma il prossimo 1° giugno da Piana Romana a Pietrelcina, ovvero nei Luoghi di Padre Pio, per solidarietà nei confronti dei Malati Oncologici.

Lo ha deciso il Presidente della Provincia Nino Lombardi che ha concesso il patrocinio morale per questa III Edizione della Fiaccolata, come per gli anni precedenti, e che è stata promossa dal Primario della Brest Unit del “San Giuseppe Moscati” di Avellino, Carlo Iannace, dal Comune e dal Parroco di Pietrelcina e da numerose Associazioni di Volontariato, tra le quali quelle delle donne dell’Associazione “Rosa Samnium” raccolte attorno a “The Power of Pink”, il sodalizio femminile che riconosce nel colore rosa il simbolo di questa lotta ad una patologia purtroppo assai diffusa. Proprio lo scorso 27 maggio presso la Sala Consiliare della Provincia fu presentata la Fiaccolata di domenica 1° giugno 2025. La Fiaccolata partirà alle ore 17.00 dalla località Piana Romana per dirigersi verso il centro storico della Città Natale di San Pio attraverso la Via del Rosario.