Piazze Pacca e Manfredi di Svevia: ampliati gli aventi diritto agli stalli Nuove disposizioni per la sosta

Con apposite ordinanze il Comune di Benevento ha ampliato le categorie degli aventi diritto all'utilizzo degli stalli di sosta riservati ai residenti in Piazza Cardinal Pacca e Piazza Manfredi di Svevia.

Nei prossimi giorni, appena saranno completate le operazioni di installazione della nuova segnaletica, negli appositi stalli riservati ai residenti di piazza Cardinal Pacca potranno infatti sostare anche i residenti di via Nuova Calore, corso Dante, via San Gaetano e piazza San Donato muniti dei contrassegni NC, CD, SG e SD.

Inoltre, i residenti di via Episcopio muniti di contrassegno EP potranno sostare anche negli appositi stalli riservati ai residenti ubicati in piazza Manfredi di Svevia.

Coloro che non sono già titolari dei contrassegni NC, CD, SG, SD ed EP possono rivolgersi all'Ufficio Gestione Traffico, ubicato nella sede comunale di piazzale Iannelli (ex Palazzo Impregilo) per richiederli ed ottenerli nel rispetto delle modalità all'uopo previste.