Politiche giovanili, firmato protocollo con l'associazione Io X Benevento Attività mirate all'aggregazione e alla crescita culturale con obiettivi specifici per target d'età

Il sindaco Clemente Mastella, il delegato alle Politiche giovanili Italo Barbieri e il presidente dell'associazione Io X Benevento Giuseppe Schipani hanno firmato stamane in sala Giunta un Protocollo d'intesa finalizzato, mediante servizi di co-progettazione, co-programmazione e cooperazione a stimolare e favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale con lo scopo di contrastare le diseguaglianze e incentivare le politiche di inclusione.

La partnership tra l'Amministrazione comunale e Io per Benevento si esplicherà attraverso attività concrete mirate all'aggregazione e alla crescita culturale con obiettivi specifici per target d'età. In particolare tutoring e attività ludico-ricreative da 6 a 10 anni, assistenza allo studio e laboratori culturali da 11 a 13 anni, cui si aggiungeranno game education laboratori di regolazione emotiva per le fasce da 14 a 17 anni.

Dai 18 ai 25 anni e dai 26 ai 35 anni previsti sportelli d'ascolto contro le dipendenze, orientamento al lavoro e all'occupazione. Il Protocollo contempla anche eventi di promozione della cultura del volontariato e della solidarietà.