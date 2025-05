Mastella: "Eav mi manifesta disponibilità a partecipare al tavolo istituzionale" Il sindaco di Benevento dopo le proteste per mancata riapertura linea ferroviaria Benevento - Napoli

Il presidente Eav Umberto De Gregorio ha scritto al Sindaco di Benevento Clemente Mastella manifestandogli 'la disponibilità personale nonche di Eav Srl a partecipare ad un incontro in una data da definirsi per approfondire le problematiche relative alla riapertura della linea Napoli Cancello Benevento'.

"Ha aggiunto che sono in corso - scrive Mastella - 'approfondimenti su alcuni aspetti tecnici, in particolare con le società coinvolte nelle opere sia del segnalamento ferroviario che del rinnovo della infrastruttura, per trovare un equilibrio, evitare interruzioni, procedere rapidamente alla riapertura della linea ed ad una corretta programmazione delle opere relative al rinnovo dell’infrastruttura'.

"Registro favorevolmente la disponibilità di EaV a partecipare al tavolo istituzionale. Ho sentito telefonicamente anche l'ingegnere Rapuano di RFI. E' necessario trovare ora la convergenza temporale e logistica per stabilire un' altra data. Resto convinto che il dialogo su quel che resta da fare e il più velocemente possibile, si confermi, più di proteste inutilmente e platealmente rumorose, il modo migliore per risolvere il problema della Valle Caudina e del collegamento Napoli-Benevento, le cui forti criticità, sfido chiunque, non ho mai negato, avendone diretta esperienza giovanile", conclude il sindaco Clemente Mastella.