Cattivi odori scuola Pacevecchia, mozione per sostituire i pavimenti L'hanno presentata i consiglieri di opposizione: amministrazione si impegni

Una mozione in Consiglio Comunale per impegnare l’Amministrazione alla risoluzione della problematica dei cattivi odori nel plesso scolastico di Pacevecchia, anche attraverso la sostituzione del pavimento. La annunciano i consiglieri di opposizione Francesco Farese, Giovanna Megna, Angelo Miceli e Giovanni De Lorenzo.

“La questione che riguarda i bambini e l’intera comunità scolastica – dichiarano i consiglieri - è arrivata, dopo mesi dalle nostre istanze, all’ordine del giorno dell’ultimo Consiglio. L’Amministrazione, dopo le risposte ai nostri quesiti sulla salubrità degli ambienti, ha annunciato l’intenzione di procedere all’esecuzione dei lavori, dichiarando però che non ha ancora reperito le risorse economiche necessarie.

Per questo motivo, riteniamo necessario che il Consiglio Comunale, attraverso la mozione, impegni la Giunta ad attivare ogni intervento utile alla definitiva eliminazione dei cattivi odori nel plesso, anche con la sostituzione della pavimentazione. La ripartizione delle risorse di bilancio è una scelta politica dell’Amministrazione e riteniamo che questo intervento, riguardando centinaia di bambini e personale scolastico, assuma carattere assolutamente prioritario.

Di fronte all’esigenza di garantire le migliori condizioni ad alunni delle scuole dell’infanzia e primaria, non vi sono scuse che reggano.

Nell’atto che porteremo all’attenzione del Consiglio, proporremo inoltre di eseguire i lavori nel periodo estivo, di sospensione delle attività didattiche, al fine di non arrecare disagi alla comunità scolastica.

Con l’intento di fare definitivamente chiarezza su quanto avvenuto in questi mesi, proporremo infine un indirizzo affinché il Settore Lavori Pubblici ed il Settore Ambiente, anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Unisannio, predispongano una relazione tecnica da trasmettere all’Istituto Comprensivo Torre e da pubblicare sul sito web del Comune di Benevento.

Tale relazione - concludono i consiglieri di opposizione De Lorenzo, Miceli, Megna e Farese dovrà riguardare l’esito delle analisi dell’aria e del pavimento effettuate sia dalla ditta incaricata dal Comune che dall’Arpac, con le relative valutazioni e conclusioni circa le modalità di campionamento, gli elementi analizzati e verificati, l'esito delle indagini condotte, la salubrità degli ambienti, i potenziali fattori di rischio per la salute e gli interventi correttivi individuati".