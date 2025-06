Limatola: nasce ambulatorio Asl per la salute femminile Sorgerà in località Giardoni e offrirà una serie di servizi specialistici mirati alla prevenzione

Un risultato storico e di grande rilevanza quello colto dall’Amministrazione comunale di Limatola. Così viene annunciata la nascita nel comune della provincia di Benevento di un ambulatorio per la salurte femminile.

"L’Azienda sanitaria Locale di Benevento, accogliendo la proposta avanzata dall’Ente guidato dal sindaco Domenico Parisi, ha deliberato – con atto del Direttore generale, dottore Gennaro Volpe – l’istituzione di un ambulatorio medico pubblico dell’Asl dedicato alla prevenzione e alla tutela della salute femminile".

In particolare, dall'Ente viene spiegato che il nuovo presidio sanitario sorgerà in località Giardoni di Limatola e offrirà una serie di servizi specialistici mirati alla prevenzione, attraverso indagini e controlli specifici per la salute delle donne. Si tratta di un punto di riferimento prezioso non solo per la comunità limatolese, ma per l’intero comprensorio.

Il sindaco di Limatola: struttura strategica per la tutela della salute femminile

"Siamo felicissimi – ha dichiarato il sindaco, Domenico Parisi – di poter accogliere l’istituzione di un ambulatorio che rappresenterà una struttura strategica per la tutela della salute femminile, un tema che ci è sempre stato particolarmente a cuore. Abbiamo dimostrato attenzione alla Sanità in ogni suo aspetto: basti pensare al fatto che Limatola è riuscita a conservare l’ambulanza medicalizzata presso il presidio del 118. Ringraziamo sentitamente il dottore Volpe per l’attenzione costante e la disponibilità dimostrata verso le esigenze del nostro territorio".

"Arricchire il territorio con nuovi servizi – ha aggiunto Parisi – significa offrire maggiori opportunità alla Comunità, facilitando l’accesso alle cure in modo semplice e immediato. Ma vuol dire anche generare movimento e indotto economico, con benefici tangibili per tutta l’area. L’Amministrazione che rappresento continuerà con determinazione su questa strada".

Infine, il sindaco ha sottolineato anche come "rendere più accessibili i servizi sanitari significhi anche promuovere politiche di prevenzione, fondamentali per il benessere collettivo. Più presidi sul territorio implicano tempi di attesa ridotti e minore congestione dei servizi esistenti. Ancora una volta, il nostro grazie al dottore Volpe per la sensibilità dimostrata verso Limatola".