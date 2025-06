Sanità ospedaliera, due ambulanze a Sant'Agata una al Rummo: ecco i progetti FOTO - Questa mattina al San Pio inaugurazione dei nuovi mezzi e le rassicurazioni per il De Liguori

Due mezzi: un'unità di rianimazione ed altre due di trasporto e soccorsi. Sono le tre ambulanze inaugurate questa mattina presso l'ospedale Rummo dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Taglio del nastro e benedizioni dei nuovi veicoli di soccorso che da subito entreranno in servizio sia presso il Rummo che presso l'ospedale De Liguori di Sant'Agata de' Goti.

Ed è proprio da quest'ultima struttura sanitaria che il direttore generale Maria Morgante ha voluto spegnere le polemiche e placato le paure di cittadini ed amministratori che da giorni chiedono chiarezza sul futuro sia del pronto soccorso che del reparto di medicina per i quali si era paventata la chiusura per mancanza di personale sanitario, i medici.

“Al momento riusciamo a garantire il servizio e a mantenerlo così com'è” ha rassicurato la manager Morgante che ha poi rimarcato: “Oggi in Medicina ci sono 8 pazienti su 10 posti disponibili quindi le attività proseguono regolarmente e senza intoppi e per questo voglio ringraziare i medici e tutto il persona sanitario.

I progetti

Per quanto riguarda l'ospedale della Valle Caudina il direttore generale dell'azienda ospedaliera San Pio poi ricorda: “La Regione ha finanziato per circa 2 milioni e mezzo la realizzazione del reparto di Riabilitazione robotica. A giorni sarà disponibile il progetto. Ed ancora: abbiamo avuto il finanziamento per l'elisuperficie. Questi sono i fatti” ha tuonato Morgante.

Le nuove ambulanze

Si tratta di tre veicoli di ultima generazione allestiti per il trasporto interno ed esterno delle persone ricoverate. Il mezzo adibito per la rianimazione sosterà nei pressi del pronto soccorso del Rummo, gli altri due saranno invece dislocati per i trasferimenti da Sant'Agata de' Goti a Benevento e viceversa.

“Stiamo potenziando anche il parco macchine. Fino ad ora abbiamo una gestione condivisa tra noi e la Croce Rossa. L'obiettivo è acquisirne anche altre. Un acquisto non semplice ma finalmente oggi inauguriamo e cominceremo ad utilizzare questi mezzi di soccorso. L'obiettivo è aggiornare l'intero parco macchine e il personale formato all'interno”.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno anche preso parte il direttore generale dell'Asl, Gennaro Volpe, il sindaco di Benevento Clemente Mastella con il presidente della Provincia Nino Lombardi ed il maggiore dei Carabinieri, Emanuele Grio.