Lauro: "Basket femminile, complimenti alle ragazze della Miwa" L'amministrazione comunale per la splendida promozione in serie B

"Complimenti alle cestiste della Miwa che nella finale play off con il Maddaloni hanno ottenuto una splendida promozione in serie B. Un bellissimo risultato che conferma un momento fortemente positivo tanto per il basket femminile quanto per tutto lo sport cittadino", lo scrive il delegato allo Sport dell'Amministrazione Mastella, Enzo Lauro.

"Questo prestigioso risultato inorgoglisce particolarmente, anche in ragione della radice beneventana della stragrande maggioranza delle atlete che hanno ottenuto un risultato prestigioso e importante", conclude Lauro.