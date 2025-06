Area Vasta e nuovo assetto del Tpl: costruttivo confronto con Air Ok ad un tavolo istituzionale con scuole e istituzioni sanitarie

Benevento, 5 giugno 2025 - Si è svolto oggi, nella sala Giunta di Palazzo Mosti, un incontro con i sindaci dell'Area Vasta, convocato dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, sul nuovo assetto del trasporto pubblico locale in provincia di Benevento.

Hanno partecipato Angelo Pepe (Apice), Danilo Parente (Apollosa), Rossana Zampelli (assessore, delegata del sindaco di Foglianise Giovanni Mastrocinque), Luigi Facchino (Fragneto Monforte), Domenico Vessichelli (Paduli), Nicola Gentile (Pesco Sannita), Salvatore Mazzone (Pietrelcina), Alessia Accettola (assessore, delegata del Sindaco di San Giorgio del Sannio Giuseppe Ricci), Luigi Ciullo (presidente del Consiglio comunale, su delega del sindaco Luigi Ciullo), Angela Martignetti (San Martino Sannita), Alessandro De Pierro (Sant'Angelo a Cupolo), Angelino Iannella (Torrecuso).

Nel corso di un costruttivo confronto, cui ha preso parte l'Amministratore unico di Air Campania Anthony Acconcia, i Sindaci hanno interloquito circa i cambiamenti di natura logistico-gestionale che interverranno quando - dal 1 gennaio 2026 - sarà Air Campania, vincitrice della gara regionale, a gestire l'intero sistema dei trasporti in provincia di Benevento.

Nel corso di questo primo, preliminare dialogo sono stati affrontati i temi dell'armonizzazione dei piani d'esercizio, dell'efficientamento della geografia delle tratte al fine di evitare duplicazioni, di una integrazione urbano-extraurbano anche per finalità di natura turistica e di una funzionalizzazione degli orari delle corse in base alle diverse esigenze.

E' stato dunque decisa l'istituzione di un Tavolo istituzionale di coordinamento che coinvolga, oltre Air e Comuni, anche istituzioni scolastiche, accademiche e sanitarie: la prima riunione del Tavolo è programmato entro il corrente mese di giugno.