Geieffe, il primo impianto campano certificato dal Cdc Raee Nel Sannio un polo industriale unico nel suo genere destinato alla raccolta e lavorazione dei Raee

Nel Sannio prende vita il progetto di un polo industriale unico nel suo genere per il recupero dei RAEE, che ha ottenuto l’accreditamento del CDC RAEE: un riconoscimento di qualità, responsabilità e impegno verso l’ambiente.

GEIEFFE diventa il primo impianto in Campania certificato dal CDC RAEE, il Centro di Coordinamento RAEE che sovrintende al sistema nazionale per la gestione, dalla raccolta alla lavorazione, di apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine vita. Un risultato importante, che arriva a pochi giorni dall’ottenimento delle certificazioni ISO, rilasciate da uno dei più importanti enti di certificazione a livello nazionale, per la sostenibilità ambientale e la sicurezza sul lavoro, e che rappresenta un traguardo operativo e reputazionale di grande rilievo, confermando la conformità dell’azienda ai più alti standard nazionali in materia di raccolta, trattamento e recupero dei RAEE.

Il riconoscimento di un percorso fatto di scelte responsabili

«L’accreditamento da parte del CDC RAEE è per noi molto più di una formalità tecnica: è il riconoscimento di un percorso fatto di scelte responsabili, investimenti in qualità e formazione continua. Significa poter operare in rete con i principali attori del sistema nazionale e rafforzare la nostra posizione come interlocutore affidabile per istituzioni, cittadini e imprese. È anche una conferma pubblica del nostro impegno concreto per l’ambiente e l’economia circolare - ha dichiarato il Chief Financial di Geieffe, Rosario Minicozzi, commentando la conclusione dell’audit.

Con questo accreditamento GEIEFFE non solo entra ufficialmente nella rete dei soggetti riconosciuti, contribuendo in maniera trasparente e tracciabile al raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dalla normativa europea, ma diventa anche l’unico polo in Campania certificato dal CDC RAEE. Così come accaduto con le certificazioni ISO 14001:2015 e ISO 45001:2023, il processo di audit è stato netto, concludendosi in tempi stretti.

Il nostro impegno proseguirà con determinazione, lavorando a un progetto che sappiamo essere ambizioso. Lo faremo nel segno dell’innovazione, della sostenibilità e della responsabilità sociale.

In questo momento siamo concentrati, da un lato, su alcuni interventi che renderanno il nostro impianto ancora più sostenibile ed autosufficiente; dall’altro, sull’iter per l’ottenimento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale da parte degli uffici della Regione Campania, che ci permetterà di avviare nuove lavorazioni e procedere con le selezioni per nuove assunzioni».

Un impianto unico nel suo genere, sia in Italia che in Europa, quello voluto da GEIEFFE per il trattamento e il recupero dei RAEE all’interno dell’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento, riqualificando un lotto ricadente nel territorio del Comune di Paduli. Un polo industriale all’avanguardia per le tecnologie utilizzate e per l’attenzione verso i principi della sostenibilità ambientale, premiato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del PNRR, e che vuole rappresentare un punto di partenza — un vero e proprio format industriale — da replicare da parte di GEIEFFE Srl sia in Italia che all’estero.

Un progetto nato nel 2022, che ha visto entrare in funzione l’impianto di Paduli nell’autunno del 2024 con l’avvio del trattamento di piccoli elettrodomestici, apparecchi elettronici e digitali, pannelli fotovoltaici, lavatrici, lavastoviglie e forni, sia di origine domestica che professionale.

L’impegno per il territorio e per le nuove generazioni

GEIEFFE è oggi al centro di una solida rete di relazioni, puntando forte sul lavoro in sinergia con istituzioni territoriali, associazioni ambientaliste, mondo accademico e realtà private che si stanno distinguendo per la loro dinamicità.

Uno degli accordi più importanti sottoscritti in questi mesi da Geieffe è sicuramente il protocollo d’intesa con il Consorzio ASI di Benevento per la gestione dei RAEE, il loro recupero e il loro riuso, grazie al quale è stata avviata la campagna per il ritiro gratuito dei RAEE all’interno dell’area industriale.

L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre l’impatto ambientale e favorire l’attuazione di un’economia sempre più circolare. Il corretto conferimento dei RAEE presso il polo tecnologico GEIEFFE consentirà, infatti, un significativo risparmio di energia e materie prime, riducendo al contempo le emissioni di gas serra e contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico.

Altri accordi sono stati sottoscritti, ad esempio, con comuni, università e centri di ricerca. Un impegno forte che ha portato GEIEFFE ad essere protagonista in occasione del Green Med Expo & Symposium, uno dei principali eventi in Italia dedicati alla sostenibilità ambientale e all’economia circolare.

Geieffe, oltre ad essere presente con un proprio stand, è stata sponsor di MateriaViva Experience, la mostra immersiva dedicata ai RAEE: uno strumento innovativo e coinvolgente per raccontare ai ragazzi — ma non solo — il processo di recupero, trattamento e trasformazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine ciclo di vita.

GEIEFFE, alternativi per natura.

