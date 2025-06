Benevento raccolta vetro: prossimo ritiro lunedì 16 giugno Gli operatori ecologici non passeranno per ritirare il rifiuto lunedì prossimo, 9 giugno

L’Asia ricorda ai cittadini che, in virtù della ordinanza sindacale n.145 dell’11 aprile scorso, la raccolta del vetro per le utenze domestiche servite dal ‘porta a porta’ sarà effettuata una volta ogni due settimane. Di conseguenza, gli operatori ecologici non passeranno per ritirare il rifiuto lunedì prossimo, 9 giugno. I carrellati ed i secchielli verranno svuotati, invece, lunedì 16 giugno. E così a seguire, a cadenza quindicennale.

Non cambia il conferimento/esposizione che dovrà essere effettuato: per i residenti della zona A (Ponticelli, Capodimonte, Cretarossa, Pacevecchia, Mellusi/Atlantici, Fontanelle/Via Avellino, Centro storico) la domenica sera, dalle ore 20 alle 24, e per i residenti della zona B (rione Ferrovia e Libertà) il lunedì mattina, dalle ore 12,30 alle 14,30. Per tutti vale il divieto di depositare il vetro all’interno di sacchi di plastica o di carta. Restano immutati giorni, modalità e orari di esposizione per le altre frazioni di rifiuto (organico, secco, plastica e carta).

L’Asia ricorda che tali modifiche non riguardano le utenze non domestiche per le quali il servizio di ritiro del vetro sarà effettuato ogni settimana. Per maggiori informazioni l'Azienda invita i cittadini a visionare il nuovo calendario.