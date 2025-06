Unisannio in Comune: inaugurazione dell'anno accademico formativo 2025 Domani alle ore 10,30 nella sala dell'Assunta di Palazzo San Domenico in piazza Guerrazzi

E' in programma, per domani martedì 10 giugno alle ore 10,30 nella sala dell'Assunta di Palazzo San Domenico in piazza Guerrazzi, l'inaugurazione dell'anno accademico formativo 2025, corso di formazione per i dipendenti del Comune di Benevento Unisannio in Comune.

Il programma dei lavori prevede le introduzioni di Gennaro Santamaria, dirigente Risorse Umane del Comune di Benevento e Gianluca Basile, direttore generale dell'Università degli Studi del Sannio, intervengono poi l'assessore alle Risorse Umane del Comune di Benevento Carmen Coppola, il Rettore dell'Università degli Studi del Sannio Gerardo Canfora, mentre le conclusioni saranno affidate al sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Il piano formativo Unisannio in Comune è beneficiario dei fondi 'PerForma Pa' del Ministero della Funzione pubblica e consentirà attraverso un articolato percorso di formazione professionale, articolato in due distinte sessioni di cui la prima uguale per tutti e l'altra con moduli formativi specifici, il raggiungimento da parte dei dipendenti del Comune di Benevento dei target contenuti nella direttiva Zangrillo del 16 gennaio 2025 che richiede ai dipendenti pubblici 40 ore annue di formazione obbligatoria.