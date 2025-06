Sanità. Rubano incontra gli infermieri e rimarca: la Regione mantenga impegni VIDEO - Il deputato di Forza Italia accolto dalla presidente Olivieri nella sede dell'Opi

“Preoccupati per l'eliminazione del numero chiuso alla facoltà di Medicina e professioni infermieristiche che devono essere prese più in considerazione dalla politica nazionale”.

Questi in grandi linee le richieste dell'Ordine delle professioni infermieristiche i cui delegati questa mattina hanno incontrato il deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.

Il primo di una serie di incontri che caratterizzeranno l'agenda del parlamentare sannita nelle prossime settimane quando incontrerà tutti gli ordini professionali, i vertici di Confindustria e i rappresentati di altre categorie del territorio.

Ad accogliere l'onorevole Rubano i delegati dell'ordine degli infermieri con in testa la presidente, Francesca Olivieri che ha elencato una serie di problematiche che la categoria deve affrontare quotidianamente sul territorio.

Da parte sua Rubano ha rimarcato l'impegno di Forza Italia per l'ordine degli infermieri e la valenza della categoria fondamentale per la sanità.

Occasione anche per fare il punto sulla difficile situazione che la sanità ospedaliera sta vivendo nel Sannio. Rubano non ha usato mezzi termini per affermare come la situazione sia delicata con l'auspicio che la Regione mantenga gli impegni presi con la provincia di Benevento.

LE DICHIARAZIONI NEL VIDEO