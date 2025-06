Al via lavori l'impianto filtrazione a carboni attivi contro tetracloroetilene A Benevento l'impianto per l'abbattimento inquinanti a Pezzapiana

E' in programma, mercoledì alle 10,30, la posa della prima pietra dei lavori per la realizzazione del sistema di filtrazione a carboni attivi per il trattamento delle acque potabili presso la centrale idrica di Pezzapiana.

"E' un intervento fondamentale - spiegano il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello - poiché permetterà un abbattimento degli inquinanti, benché già ora i valori siano sotto il limite previsto dalla normativa. La centralità di Pezzapiana nel sistema di approvigionamento cittadino tuttavia ha indotto l'Amministrazione e Gesesa, che ringraziamo, ad un'ulteriore opera, risolutiva: il filtraggio a carboni attivi consentirà la cancellazione del problema del tetracoloroetiliene e del tricloroetiliene", concludono.