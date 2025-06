Provinciale 113: riparte il cantiere Si riparte dopo lo stop dovuto alla costruzione della linea ferroviaria Alta Velocità

Riavviato il cantiere dei lavori per la messa in sicurezza della Strada provinciale n. 113 San Giovanni nel territorio telesino. Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi che sta seguendo con attenzione il programma dei lavori stradali.

I lavori sono stati decisi al termine di un sopralluogo del Settore Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Benevento e dei tecnici del Comune di Telese Terme sul cantiere dei lavori per dare corso al nuova crono programma di interventi che impegnano risorse per complessivi 350mila Euro, assegnati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Le opere di messa in sicurezza dell’arteria provinciale n. 113 riprenderanno dopo un periodo di stasi a causa delle interferenze sull’arteria della costruzione della linea ferroviaria Alta Capacità/ / Alta Velocità Napoli – Bari.

La realizzazione infatti della nuova tratta ferroviaria, quasi parallela a quella preesistente, ha creato com’è noto numerose criticità, problemi e pesanti disagi ai cittadini e agli utenti delle strade provinciali che servono i Comuni attraversati dal tracciato dell’Alta Velocità – Alta Capacità: alcune strade provinciali sono state chiuse al traffico, mentre altre sono state investite dal volumi abnormi di traffico pesante a servizio dei cantieri ferroviari. Anche i lavori finanziati e programmati sulla viabilità provinciale per la manutenzione ordinaria e

straordinaria sono stati stravolti e i crono programmi rivisti. Oggi al termine del sopralluogo è stato comunque dato il via libera per la posa in opera dell’asfalto sulla Strada provinciale 113

Il Presidente della Provincia a tale proposito ha dichiarato: «Prendiamo atto con soddisfazione delle risultanze del sopralluogo tecnico odierno che ha consentito di indicare alcuni punti fermi nella opera per la messa in sicurezza della Sp. n. 113, collegante Telese Terme alla Sp n. 116 (ex Statale 265) attraverso la Fondo Valle Isclero, a servizio di

numerosi Comuni. Le forti criticità che si sono registrate negli ultimi mesi, sia a causa del piano viabile fortemente usurato, sia dalla contestuale realizzazione della linea dell’Alta Capacità / Alta Velocità consentiranno di dare concretezza alle determinazioni del Consiglio Provinciale in materia di programmazione degli interventi sulla viabilità sulla base delle risorse finanziarie disponibili”.