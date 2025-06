Benevento in marcia per la pace: l'Arcivescovo invita alla fiaccolata di giovedì Dalle 21.30 da piazza Orsini a Piazza Santa Sofia

"Giovedì sera Benevento vivrà un momento importante: si leverà un grido di sdegno per quanto sta accadendo nel mondo".

Così l'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca, presenta la fiaccolata a sostegno della Pace in programma giovedì 12 giugno.

“L’attuale situazione precaria della pace nel mondo, ogni giorno di più, ci fa sentire il peso, l’angoscia e le sofferenze delle tante vittime di guerre assurde generate soprattutto dagli egoismi e dalle velleità di personaggi politici internazionali alla ricerca di un potere sempre più vasto che non riesce più ad accorgersi dei tanti morti e della distruzione dei territori e di popoli inermi”.

E dunque la Chiesa Beneventana organizza il 12 giugno una “Fiaccolata per la pace”, con partenza alle ore 21.30 da Piazza Orsini e arrivo a Piazza Santa Sofia, con riflessione e saluto finale dell’arcivescovo.

Accrocca: non si può continuare a tacere

"Vorrei -spiega Accrocca- che la città, il territorio, la diocesi, rispondessero in modo il più possibile diffuso. Non possiamo continuare a tacere, credo che dal basso si debba gridare il dissenso per quanto sta accadendo nel mondo. Dobbiamo favorire una presa di posizione per quanto sta accadendo. Alla fiaccolata, al momento, hanno aderito una serie di sigle. Non abbiamo nessun pregiudizio, nessuna preclusione, ma sarà una fiaccolata senza slogan, silenziosa, senza bandiere e simboli di appartenenza perchè non essere divisiva.

L'unico striscione riporterà le parole di Papa Leone XIV “Per una pace disarmata e disarmante”.

L'itinerario: da piazza Orsini a piazza Santa Sofia

“Vorrei suscitare non altra rabbia – rimarca ancora Accrocca -, che può generare poi violenza, ma che si accendesse lo sdegno. Una reazione direi civile, democratica, ma chiara e ferma perché non possiamo continuare a far finta di niente e non possiamo continuare a tacere”. Una fiaccolata che si muoverà lungo corso Garibaldi, da e verso luoghi particolarmente simbolici “Partiremo dalla Cattedrale che ci ricorda lo scempio della seconda guerra mondiale e arriveremo a Santa Sofia che è il luogo dove per secoli si è prodotto cultura. La risposta che oggi sarebbe necessaria” aggiunge.

Il 16 e 17 giugno il convegno pastorale diocesano “La cura della Parola”

Inoltre, l'Arcivescovo ha annunciato un ulteriore appuntamento. “Il 16 e 17 giugno, presso il Centro La Pace di Benevento, si terrà il convegno pastorale diocesano sul tema: “La cura della Parola”. Il rinnovamento sinodale e missionario nella chiesa locale. L’appuntamento di quest’anno apre il confronto per la programmazione diocesana del prossimo triennio. Nella relazione introduttiva don Dario Vitali (teologo e professore ordinario di ecclesiologia presso la pontificia università Gregoriana) aiuterà a riflettere su come a partire dal Gesù dei Vangeli, il suo insegnamento può essere modello di stile sinodale nella vita pastorale a tutti i livelli. Il secondo giorno dei lavori saranno protagonisti i delegati laici di parrocchie e associazioni, che in piccoli gruppi di lavoro, si confronteranno sulle proposte emerse dagli incontri sinodali, svoltosi durante l’anno nelle varie zone pastorali.