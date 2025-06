Patrimoni culturali e intelligenza artificiale: c'è il focus Il 13-14 giugno promosso dall'ateneo del Sannio

Il 13 e 14 giugno 2025 si terrà a Benevento il Convegno internazionale di studi dedicato a “Patrimoni culturali e Intelligenza artificiale”, promosso dall’Università degli studi del Sannio, nell’ambito del Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN) Artificial Administrative Intelligence for territorial equality, cui partecipano anche le Università di Chieti-Pescara “G. d’Annunzio” e di Palermo.

L’incontro è articolato in sessioni, dedicate a “AI e cultura” e “Intelligenza Amministrativa Artificiale (A-AI), accesso al patrimonio culturale, uguaglianza territoriale”, inframezzate da una tavola Rotonda su “AI e patrimonio culturale della Nazione: profili giuspubblicistici”.

Il convegno costituisce una delle prime occasioni per discutere del rapporto tra Intelligenza Artificiale e cultura, dei rischi e delle enormi opportunità che può suscitare. Grazie all’intervento di autorevolissimi esperti, studiosi, specialisti, istituzioni e grandi operatori di mercato, saranno affrontati i temi dell’utilizzo dell’AI nei Musei, e in tutte le funzioni connesse al patrimonio culturale, dalla ricerca al restauro, dalla

gestione alla fruizione, dalle scoperte archeologiche alla valorizzazione, sino alla creazione artistica e al riuso dei beni culturali, valutando le necessità etiche e giuridiche, gli impatti sui territori, anche in termini di crescita economica e sviluppo locale, e le alleanze tra istituzioni pubbliche ed imprese private, non di rado players rilevanti e globali.

I lavori si terranno presso il Teatro comunale Vittorio Emmanuele e l’Università degli studi del Sannio, Piazza Guerrazzi, Sala dell’Assunta.

Il programma

Venerdì 13 giugno al Teatro Comunale, dalle ore 9:30, sono in programma i saluti del rettore UNISANNIO Gerardo Canfora, del sindaco di Benevento Clemente Mastella, del soprintendente ABAP Caserta e Benevento Mariano Nuzzo. La prima sessione “AI e Cultura”, presieduta dal prof. Pierpaolo Forte, prevede gli interventi di da Massimo Osanna, direttore generale Musei, Ministero della Cultura; Maurizio Ferraris,

Università degli Studi di Torino, presidente Labont; Rosanna Romano, direttore generale per le Politiche culturali e il Turismo della Regione Campania; Riccardo Capecchi, presidente Fondazione Lottomatica; Mario Nabile, direttore generale Agenzia per l’Italia Digitale AgID; Gianni Alesina, Country Consulting Leader Microsoft Italia; Marcello Minuti, coordinatore generale Fondazione Scuola Nazionale del

Patrimonio e delle attività culturali; Anna Maria Marras, Università degli Studi di Torino, gruppo di lavoro “Multimedia e tecnologie emergenti, ICOM Italia; Antonella Tartaglia Polcini, Università del Sannio, assessore alla Cultura Comune di Benevento.

La Sessione 2, a partire dalle ore 15, prevede una tavola rotonda su “AI e patrimonio culturale della nazione: profili giuspubblicistici”, presieduta dalla prof.ssa Maria Cristina Cavallaro. Intervengono: Paolo Carpentieri, presidente TAR Emilia-Romagna; Antonio Cassatella, Università degli Studi di Trento; Daniele Donati, Università degli Studi di Bologna; Loredana Giani, Università Europea di Roma; Simone Torricelli, Università degli Studi di Firenze; Giuseppe Tropea, Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.

Sabato 14 giugno, presso la Sala dell’Assunta di Palazzo San Domenico, in Piazza Guerrazzi, alle ore 9:30, è in programma la Sessione 3 su “Intelligenza amministra artificiale, accesso al patrimonio culturale, uguaglianza territoriale”, presieduta dalla prof.ssa Vera Fanti. Interverranno: Gennaro Terracciano, Università degli Studi di Roma “Foro Italico”; Pierpaolo Forte, Università degli Studi del Sannio; Luigi

Ferrara, Università degli Studi di Napoli Federico II; Francesco Rota, Università degli Studi della Calabria; Vincenzo Casamassima, Università del Sannio; Giovanni Martini, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Andrea Marco Colarusso, Università di Roma “Foro Italico”. Interverranno: Alessandra Amore, Università di Palermo; Adriana Ciafardoni, Università G. D’Annunzio di Chieti/Ferrara; Chiara Galderisi, Università del Sannio; Maddalena Ippolito, Università di Foggia; Anna Maria Liscio, Università di Foggia; Manfredi Matassa, Università di Palermo; Pasquale Piantedosi, Università del Sannio; Giovanna Titta, Università G. d’Annunzio di Chieti/Pescara.