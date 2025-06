Comunità Montana del Fortore accoglie il maggiore dell'Arma, Ragano Il presidente Spina e i sindaci del Fortore

In occasione della promozione al grado di Maggiore del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo,

Gaetano Ragano, si è tenuto un incontro augurale presso la sede della Comunità Montana del Fortore con il presidente Zaccaria Spina, il vice Giuseppe Addabbo, sindaco di Molinara, l'assessore Gianfranco Mottola, sindaco di Castelvetere in Val Fortore, il sindaco di San Giorgio la Molara Nicola De Vizio, il sindaco di Baselice Massimo Maddalena, i delegati dei sindaci di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli e Castelfranco in Miscano, Andrea Giallonardo, anche a nome delle fasce tricolori di San Marco dei Cavoti, Montefalcone di Val Fortore, Foiano di Val Fortore e Ginestra degli Schiavoni.

"La nostra Comunità Montana del Fortore - ha affermato il presidente Zaccaria Spina - è composta da 14 comuni di cui 4 ricadono nella competenza della Compagnia dei Carabinieri di Benevento ed i restanti 10 in quella di San Bartolomeo in Galdo.

Abbiamo esternato con piacere le nostre felicitazioni ed auguri al Comandante Gaetano Ragano per un riconoscimento così prestigioso. La Comunità Montana del Fortore è orgogliosa di avere un uomo dello Stato qualificato e competente al Comando della Compagnia di San Bartolomeo, al quale auguriamo di continuare a servire con passione e dedizione la Nazione e la comunità".