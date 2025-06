Sindaco Mastella e consigliere Lauro hanno ricevuto atlete Rummo Samnium Basket Squadra vincitrice dei recenti playoff di Serie C femminile

Il sindaco Clemente Mastella e il consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro hanno ricevuto questo pomeriggio a Palazzo Mosti i dirigenti, i tecnici e le atlete della Rummo Samnium Basket Benevento, squadra vincitrice dei recenti playoff di Serie C femminile.

“Non posso che esprimervi un sentito e assoluto ringraziamento per aver dato lustro sportivo alla nostra città. Conosco i sacrifici che si devono affrontare nella pratica sportiva e non posso che esortarvi a proseguire su questa strada anche il prossimo anno in Serie B. L’importante è vivere lo sport sempre con spirito di comunità mettendo al bando ogni forma di egoismo” ha spiegato il sindaco Clemente Mastella.

Un pensiero condiviso anche dal consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro, che ha aggiunto: “Il brillante risultato sportivo che avete conseguito rappresenta un giusto premio ai vostri sacrifici e alla competenza dimostrata dai vostri dirigenti e tecnici. L’augurio, anche da parte mia, è che possiate coronare i vostri sogni anche il prossimo anno”.

“Mi preme ricordare che proprio oggi ricorre il primo anno di vita della nostra società e non poteva esserci occasione migliore per celebrarlo. In soli dodici mesi abbiamo conseguito un risultato probabilmente inaspettato ma che in cuor nostro coltivavamo sin dall’inizio, ma soprattutto abbiamo creato un movimento sportivo che ci ha consentito di avere complessivamente già 180 atleti nelle varie categorie a cui partecipiamo” ha dichiarato il presidente della della Rummo Samnium Basket Benevento Vittorio Mori.

Un aspetto, quest’ultimo, sottolineato anche dall’ex assessore comunale e attuale dirigente della società sannita Amina Ingaldi: “Al di là del brillante risultato sportivo conseguito dalla prima squadra, siamo soprattutto soddisfatti per l’importante lavoro sociale fatto in questi dodici mesi attraverso il vivaio. Lo sport deve infatti rappresentare un momento di condivisione e aggregazione, oltre che di svago e divertimento”.

Alla cerimonia è intervenuto anche Valter De Maggio, la voce sportiva di Radio Kiss Kiss, che ha ricordato un beneaugurante episodio del passato: “Quando venni a lavorare in televisione a Benevento era appena arrivato l’amico Pippo Inzaghi alla guida della squadra di calcio e gli dissi che sarebbe stato promosso in Serie A. Cosa che, poi, effettivamente accadde. Spero di portarvi la stessa fortuna”.