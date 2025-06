Campionati Regionali Fise Campania 2025, successi per il Circolo ippico Adriana FOTO - Piazza d'onore per Veronica, 11 anni ora convocata per il concorso nazionale

Nella cornice del Cavaliere Country Club ad Agnano si sono svolti come di consueto ogni anno i Campionati Regionali Fise Campania 2025 di salto ostacoli, evento attesissimo che ha visto la partecipazione complessiva di più di 500 binomi e che ha tenuto impegnati gli allievi del nostro centro nei due weekend di gara.

Nel weekend del 6-8 giugno si sono sfidati tutti i binomi Pony e i binomi cavalli per le categorie di altezza inferiore.

Il Circolo ippico Adriana con l'istruttrice Imma Ferraro e presidente del Circolo Adriana Donatiello ha portato ben 7 binomi tra cavalli e pony, rappresentando con onore il nostro sannio e la nostra città, sfidando l’equitazione napoletana che, storicamente, ha una tradizione nobile e di grande spessore.

"Un plauso speciale - spiegnao dal centro Ippico Adriana - va alla nostra Veronica Tinessa, 11 anni, che in sella al suo amato pony N3 conquista la piazza d'onore, vincendo la medaglia d'oro nella categoria Trofeo Pony Promesse H80, a seguito di due veloci e precisi percorsi.

a vittoria di Veronica ha portato al nostro Circolo anche il pregio di essere convocati per il concorso nazionale di salto ostacoli le Ponyadi, che si svolgeranno a fine luglio nella meravigliosa sede dell’Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marigliano (Cattolica) dove tutte le rappresentative regionali, già selezionate dai Comitati Regionali, si sfideranno per il titolo nazionale.

Ottimo piazzamento in classifica nella categoria Trofeo Pony Speranze H90 da parte di Mattia Izzo, 10 anni, ed il suo piccolo ma grande Nik, che conquistano l'ottavo posto nella classifica generale, dopo aver già brillato a livello nazionale nel Pony Master Show, competizione di livello nazionale di salto ostacoli che si è tenuta ad Arezzo lo scorso mese e nella quale Mattia ha conquistato il secondo posto nella classifica finale".



Passiamo al gruppo dei cavalli.

La nostra Anita De Lucia, 15 anni, con il suo Volpone de St.Leu conquista durante la prima settimana 30 maggio – 1 giugno la nona posizione in classifica generale nel trofeo B/1* grado Junior H115, dandoci ulteriore conferma dell'unione e della bellezza di questo binomio.

Nella categoria Criterium Cavalli Promesse H90 buone le prove di Angelica Arena con la sua Cririda Mea e di Lucia De Lorenzo con il suo Destino Fatale, purtroppo macchiati da qualche incomprensione che non ha consentito loro di rientrare nei primi dieci della classifica, ma che comunque sono dimostrazione dei progressi e del lavoro svolto in questi mesi.

Sempre nella stessa categoria non possiamo non menzionare il quarto posto ottenuto da Lourdes Lepore, durante la sua prima gara con il suo nuovo compagno, Sligo Candy, dopo due giornate contraddistinte da ottime prestazioni e da considerare come grande inizio di questo percorso: a loro il nostro grande in bocca al lupo per un futuro ricco di soddisfazioni.

Sono stati giorni intensi, non esenti da qualche difficoltà e momenti di tensione, ma l'unione del gruppo, tra ragazzi ed ippogenitori, ne permette sempre il superamento, oltre che la condivisione di momenti indelebili".