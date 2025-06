Manutenzione straordinaria strade provinciali: al via due interventi Per la Sp 50 di Montefalcone e per la Sp 11 nel territorio di Pannarano

Sono stati avviati i cantieri di lavori per interventi di manutenzione straordinaria su due arterie provinciali. Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi.

Il primo intervento riguarda il rifacimento dell'asfalto sul tratto di Strada provinciale n. 50 che attraversa il centro abitato del comune di Montefalcone di Val Fortore per l'importo di 94.300 euro. L’intervento riguarda un tratto di strada di circa 1 km. di un tratto interno denominato "vico San Vincenzo" e "via Fortore" e sarà realizzato con la fresatura della pavimentazione stradale ammalorata e la posa in opera di un nuovo tappetino.

Un secondo intervento riguarda il risanamento di un tratto in frana della Strada provinciale n. 11 in territorio di Pannarano in prossimità del bivio per la località “Borreca Caputi”. L’impegno di spesa è pari a 750mila Euro e prevede la realizzazione di una paratia di pali in cemento armato profondi mt. 18,00 su un fronte lineare complessivo di mt. 61. Si prevedono drenaggi profondi, rifacimento del tratto di strada prospiciente la frana con la realizzazione della massicciata stradale, posa in opera di asfalto, segnaletica e barriera stradale.