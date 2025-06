L'Unità pastorale San Filippo Neri di Benevento ricorda Sant'Antonio Le celebrazioni si terranno presso la chiesa di San Domenico in piazza Guerrazzi: ecco gli orari

La devozione per Sant'Antonio di Padova è fortissima anche nella città di Benevento. E domani, venerdì 13 giugno, nel giorno in cui la Chiesa festeggia proprio Sant'Antonio di Padova, celebrazioni speciali ci saranno da parte dell'Unità pastorale San Filippo Neri, che unisce le parrocchie di Santa Maria della Verità, San Donato e Santa Sofia e Sant'Anna.

Le celebrazioni si terranno presso la chiesa di San Domenico in piazza Guerrazzi. Ci saranno Sante Messe alle ore 8.30, 11, 18.30 e 20.30.

Le celebrazioni si tengono presso la chiesa di San Domenico, in quanto la chiesa di San Pasquale, dove tradizionalmente si tiene la festa di Sant'Antonio di Padova, è attualmente chiusa per i lavori di ristrutturazione della facciata.