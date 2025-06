Al "San Pio", introdotti il videodermatoscopio e la cabina di fototerapia Nuove attrezzature per il reparto di Dermatologia dell'ospedale di Benevento

Nuove e moderne apparecchiature elettromedicali sono state acquisite dall’AORN “San Pio”, guidata dalla diretterice generale Maria Morgante, al fine di garantire, costantemente, attraverso innovazioni tecnologiche, efficacia ed efficienza nel trattamento delle principali patologie cutanee.

Due importanti investimenti sono stati realizzati per la UOSD Dermatologia guidata dal dottore Giovanni Sarracco.

La cabina di fototerapia consente trattamenti mirati per psoriasi, vitiligine, dermatite atopica, linfomi cutanei e altre dermatosi infiammatorie, con un notevole incremento in termini di precisione, sicurezza e comfort per il paziente.

Il videodermatoscopio digitale, invece, è un sistema fondamentale per la diagnosi precoce dei tumori cutanei, come il melanoma, e per il monitoraggio delle lesioni pigmentate sospette nel tempo. Questo strumento consente analisi ad altissima risoluzione, non invasive, e basate su criteri diagnostici standardizzati, a beneficio della prevenzione e dell’accuratezza clinica.

Il Dott. Giovanni Sarracco evidenzia : «La possibilità di disporre di tecnologie così avanzate rappresenta un deciso passo in avanti per la dermatologia dell’Azienda. Miglioriamo la capacità di diagnosi precoce e la qualità delle terapie, con riscontri positivi sul percorso di cura dei nostri pazienti».

La UOSD Dermatologia è centro di riferimento per la dermatologia clinica e oncologica sul territorio e garantisce un’assistenza specialistica di alto livello.

“Investimenti, sinergia e qualità delle cure sono gli obiettivi della Direzione Strategica. Il nostro scopo è anche quello di motivare le persone a prendersi cura della propria salute e l’Aorn “San Pio” di Benevento offre servizi sanitari all’avanguardia” – afferma il Direttore Generale Maria Morgante.