Lievito di pace: Sindaci sanniti uniti per dire no alle guerre tra popoli VIDEO L'iniziativa organizzata con tanti primi cittadini dal sindaco Mastella: pronti all'accoglienza

"Adoperarsi in ogni modo e forma possibile e con ogni mezzo utile per potenziare concrete forme di solidarietà e per dare piena e concreta solidarietà alla popolazione civile palestinese, con particolare attenzione ai bambini, crudelmente vittime della barbarie in atto" e ancora "respingere ogni tentazione di contaminare la legittima condanna delle azioni militari poste in essere dal Governo israeliano con posizioni che fiancheggino l'antisemitismo e l'antisionismo, malepiante da estirpare affinché non torni la notte della storia e a promuovere una concreta cultura di pace secondo il principio, unico praticabile quale seria e reale soluzione diplomatica, dei 'due popoli, due Stati", sono i punti fondamentali della mozione approvata, all'unanimità dei presenti, stamane al teatro De La Salle di Benevento durante l'evento istituzionale 'Lievito di pace', organizzato dal sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha aperto e presieduto i lavori insieme al presidente della Provincia Nino Lombardi.

Sono seguiti poi gli interventi di Danilo Parente (sindaco di Apollosa), Pasquale Matera (sindaco di Bucciano) e Vito Fusco (sindaco di Castelpoto), in rappresentanza delle principali culture politiche e dell'unità istituzionale che ha segnato l'evento concluso dall'Arcivescovo di Benevento monsignor Felice Accrocca (assente per una indisposizione il Vescovo di di Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de'Goti monsignor Giuseppe Mazzafaro).

Nella mozione finale anche il "sostengo in ogni modo e forma possibile, all'ammirevole azione per la pace della Santa Sede, in continuità tra il magistero di Francesco e quello di Leone XIV. Ok unanime, infine, alla proposta finale del sindaco Mastella di impegnarsi, in concerto anche con la Caritas, in azione di accoglienza o di fattiva solidarietà per i bambini di Gaza.