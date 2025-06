Rifiuti. Ecopunto San Vitale diventa Smart: ecco come e dove ritirare badge A partire dal 14 luglio non sarà più possibile accedere all’ecopunto senza tessera

Martedì 17 giugno alle ore 10,30 si terrà l’inaugurazione del rinnovato ecopunto in contrada San Vitale, uno dei primi ad essere trasformato in un’isola smart con sbarra e badge valido per accedere e conferire i rifiuti.

Parteciperanno, oltre al sindaco di Benevento Clemente Mastella, l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa, la consigliera con delega alle Contrade Loredana Iannelli e l’amministratore unico Asia Donato Madaro.

Per ottenere il badge, a partire dal giorno 18 e fino al 30 giugno, gli utenti potranno recarsi presso un gazebo istituito all’interno dell’ecopunto di San Vitale. Dovranno dotarsi di fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale. Personale aziendale, coadiuvato dalle guardie ambientali, provvederà a rilasciare il ‘permesso elettronico’ alle persone che conferiscono presso quell’isola ecologica o anche a persone che hanno la residenza in zone limitrofe e intendono sversare a San Vitale. I cittadini potranno recarsi al gazebo: dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 17 alle 19 ed il sabato dalle ore 7 alle 12.

Per la richiesta occorrerà riempire un modulo, con i propri dati anagrafici, disponibile direttamente presso il gazebo oppure scaricabile (tra qualche giorno) dal sito internet Asia. A ritirare il badge potrà essere anche un delegato del cittadino cui è intestata l’utenza: in questo caso dovranno essere esibite le fotocopie dei documenti di identità sia del delegato che del contribuente, oltre alla copia del codice fiscale di quest’ultimo. A partire dal 14 luglio non sarà più possibile accedere all’ecopunto se non attraverso il badge.