Territorio, qualità, identità: il ruolo delle Denominazioni Comunali Il 18 giugno in camera di commercio, a Benevento, con l’Assessore Regionale Nicola Caputo

E' in programma mercoledì, 18 giugno, alle 11, a Benevento, presso la sede della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio, in Piazza IV Novembre 1, il convegno sul tema: “Territorio, qualità, identità: il ruolo delle Denominazioni Comunali (De.Co.) della Campania nella valorizzazione delle comunità locali”, l’iniziativa è organizzata dall’Associazione culturale “Giardino delle Idee”, in collaborazione con la DG Politiche Agricole della Regione Campania UOD 20 Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo e con il patrocinio della C.C.I.A.A. "Irpinia Sannio".

Dopo i saluti istituzionali di Girolamo Pettrone, Commissario Straordinario della C.C.I.A.A. "Irpinia Sannio" e di Clemente Mastella, Sindaco del Comune di Benevento, sono previsti i seguenti interventi: Luigi Ambrosone, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Benevento; Clara Bassano, Docente di Marketing Management e Gestione delle Aziende Agrarie e delle Aree Protette; Direttore Scientifico dell’Osservatorio sui Parchi e le Aree Protette del Mezzogiorno (OPM) presso il Dipartimento di Farmacia (Difarma) dell’Università degli Studi di Salerno; Alessandro De Fraia, Responsabile Regione Campania per la promozione del turismo alimentare e tutela delle produzioni. Le conclusioni sono affidate a Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania. Modera Vincenzo La Croce, esperto in Marketing Strategico.

L'iscrizione al Registro regionale delle De.Co. è un passo importante per i comuni campani in generale e di quelli sanniti in particolare, poiché offre vantaggi in termini di marketing territoriale, sviluppo economico e valorizzazione culturale, garantendo la promozione dei prodotti e delle tradizioni, nonché la tutela del patrimonio materiale e immateriale, creando opportunità di crescita per le aziende, senza perdere di vista il valore dell'identità e del senso di appartenenza di una comunità.