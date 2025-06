Storie che ispirano e motivano premiate alla Borsa di Studio Carlo Mazzone Oggi la cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti

Storie di giovani che fanno la differenza tra studio, solidarietà e futuro in primo piano grazie alla Borsa di Studio “Carlo Mazzone Global Teacher Prize”, giunta alla sua quarta edizione. Emozione e partecipazione, questa mattina all'istituto Lucarelli, per la cerimonia di consegna dei riconoscimenti. Un premio nato su impulso del professore Carlo Mazzone, finalista Top 10 del Global Teacher Prize, meglio noto come il “Nobel dei docenti”.

Ai 10 vincitori, scelti tra le scuole superiori della Regione Campania, per il loro impegno innanzitutto etico e umano, viene assegnato un riconoscimento economico di 400 euro ciascuno, una lettera di merito e una pergamena con le motivazioni del premio. Anche questa edizione è realizzata con l’intero Istituto Tecnico Industriale “Lucarelli”, con l’Ufficio Scolastico Regionale, con il patrocinio del Comune di Benevento, della Provincia di Benevento, della Regione Campania e con il supporto dell’associazione Sannio Valley.

Mazzone: storie ispirazionali e positivizzanti

“Siamo felici che questa iniziativa prosegua tra passione e costanza – ha dichiarato il professore Mazzone – e poter trasmettere un briciolo di positività a questo contesto è una grande emozione. Una competizione che premia ragazze e ragazzi straordinari, non solo per i voti, ma per le loro storie ispirazionali e positivizzanti per gli altri. Storie straordinarie che riuscire a raccontare è davvero emozionante”. E dunque dopo gli interventi di apertura di: Giovanni Marro, Dirigente Scolastico ITI “Lucarelli”; Antonella Ciaramella: Coordinatrice Assessorato alla Formazione Professionale della Regione Campania in video messaggio, Ennio Cavuoto: Delegato all'Orientamento dell'Università degli Studi del Sannio, Andrea Di Iorio: Referente sportello SEED Università Giustino Fortunato, e Carlo Mazzone: Global Teacher Prize Ambassador spazio solo ai vincitori nella cerimonia condotta da Marisa Del Monaco: Docente ITI “Lucarelli”.

Vincitori 2025 e le motivazioni

Simone Aggiunto - L. S. "Niccolò Braucci" – Caivano (NA). Si distingue per comportamento etico e solidale, unito a un forte senso civico. Partecipa attivamente ad attività di volontariato promosse dalla scuola, dimostrando attenzione concreta al bene comune. Il suo percorso scolastico è segnato da un impegno costante e da risultati di eccellenza, portati avanti con serietà e determinazione anche in un contesto personale non privo di difficoltà.

Giulia Boccia - IIS Della Corte Vanvitelli - Cava De' Tirreni (SA) Frequenta la scuola con profitto nonostante l’impegno lavorativo pomeridiano, che affronta con grande senso di responsabilità. Ottiene risultati eccellenti in tutte le discipline e si distingue per disponibilità e spirito di collaborazione. In aula e in laboratorio si pone in modo proattivo, favorendo l’integrazione degli studenti meno motivati e contribuendo a creare un clima positivo e inclusivo.

Angelo Cutillo - IIS "Carafa-Giustiniani" - Cerreto Sannita (BN) Si distingue per serietà, impegno costante e senso etico, unendo eccellenza scolastica a una profonda umanità. Partecipa con entusiasmo a concorsi nazionali, progetti tecnici e culturali, ottenendo riconoscimenti prestigiosi. Attivo nel volontariato e nella Croce Rossa, è punto di riferimento per i compagni, che sostiene con generosità. Redattore del giornale scolastico e vincitore di premi su legalità, sostenibilità e memoria storica, rappresenta un esempio silenzioso di coerenza, creatività e dedizione.

Simone Esposito - IS Bernini De Sanctis – Napoli (NA) Si distingue per talento artistico, impegno etico e attenzione al prossimo. Fondatore e direttore di PRED APS, promuove progetti culturali e di accessibilità audiovisiva. Ha realizzato lo spot "Alla scoperta di sé" per il Comune di Napoli, ricevendo la Medaglia "Città di Napoli". Attivo nella valorizzazione del territorio e ospite del Giffoni Film Festival, coniuga eccellenza scolastica, spirito civico e visione inclusiva.

Sofia Formisano - Liceo S. G. Guacci – Benevento (BN) Brillante, costante e generosa, affronta ogni attività scolastica con dedizione e senso di responsabilità. Sempre pronta ad aiutare i compagni in difficoltà, è un punto di riferimento per la classe grazie al suo equilibrio, alla riservatezza e alla determinazione nel difendere le proprie idee. Dimostra resilienza e creatività nell'affrontare le sfide, contribuendo con discrezione al successo collettivo e alla serenità del gruppo.

Camilla Mandico - Liceo Artistico Statale Di Napoli Studentessa sensibile e talentuosa, si distingue per empatia e spirito di servizio verso compagni fragili e persone con disabilità. Due volte vincitrice del concorso “Arte e Scienza”, ha partecipato come assistente artistica alla Fondazione Made in Cloister. Impegnata in progetti sulla legalità, ha realizzato un ritratto del Giudice Borsellino e un’opera dedicata a una docente vittima di femminicidio. Unisce eccellenza scolastica, umiltà e impegno civile.

Giorgio Pio Napolitano - IIS E. Fermi – Montesarchio (BN) Nonostante un periodo personale complesso, ha affrontato la difficoltà con grande senso di responsabilità e collaborazione. Ha continuato a distinguersi per l’impegno costante nello studio, raggiungendo risultati di alto livello. La sua forza d’animo e la presenza discreta ma solida lo hanno reso un punto di riferimento per l’intera classe.

Beatrice Prisco - Liceo Scientifico "Nino Cortese" - Maddaloni (CE) Si distingue per un percorso scolastico di assoluta eccellenza, frutto di impegno costante, passione per l’apprendimento e capacità di affrontare con competenza ogni disciplina. Ha partecipato con successo a numerose competizioni nazionali in ambito scientifico, umanistico e linguistico, sviluppando una solida preparazione interdisciplinare. Attenta e generosa verso i compagni, rappresenta un esempio di serietà, collaborazione e spirito critico.

Guido Volpe - Liceo Scientifico Rummo – Benevento (BN) Studente serio, educato e rispettoso, ha affrontato il percorso scolastico con grande impegno e senso di responsabilità. La sua condotta etica e la capacità di affrontare con coraggio e discrezione le difficoltà della vita lo rendono un esempio di maturità e valore umano, apprezzato per la compostezza e la costanza dimostrata in ogni contesto scolastico e relazionale.

Tommaso Zambottoli - IIS "Galilei-Vetrone" Benevento (BN) Si è distinto per un percorso scolastico eccellente, frutto di passione, metodo e impegno costante. Attivo e responsabile, ha partecipato con entusiasmo a tutte le attività proposte, incluso un PCTO all’estero, dove ha mostrato autonomia e spirito di iniziativa. Ha conseguito certificazioni linguistiche rilevanti e si è distinto anche in ambito sportivo per correttezza e fair play. Un esempio di equilibrio tra studio, attività extracurricolari e relazioni umane.