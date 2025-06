Incendi auto, Libera: troppo silenzio su fatti che dovrebbero scuotere coscienze Il messaggio del coordinamento provinciale di Libera Benevento

“Quelle viste questa notte al Rione Libertà sono immagini che dovrebbero rendere incandescenti le coscienze individuali, collettive ed istituzionali.

È assordante il silenzio rispetto a quanto accade ciclicamente nella nostra città.

Come detto già in altre occasioni non crediamo che tutte le auto difettose vengano vendute a Benevento. Non possiamo immaginare che sia sempre autocombustione.

Abbiamo il dovere di porci interrogativi. Ma è imbarazzante il silenzio istituzionale”.

Parte da qui il coordinamento di Libera Benevento che prosegue “In occasione dell’accoltellamento di un giovane, atto gravissimo e preoccupate, tutti si espressero. Ma in quel caso ci fu lo scalpore, ma soprattutto parlarne non voleva significare esporsi.

Non avviene lo stesso di fronte agli incendi di auto, alle bombe ai danni di attività commerciali ed imprenditori. In questi casi c’è la profonda assenza. Non si può essere sempre silenti e far finta di nulla delegando, sempre all’operato delle forze dell’ordine e della magistratura.

È una scelta di comodo. Come Libera e come cittadini abbiamo il dovere di porre la questione.

Non escludiamo, ma ovviamente sarà compito degli inquirenti accertarlo, che dietro ad atti del genere possano esserci problemi legati ad usura, al racket oppure nella gestione conflittuale delle piazze di droga.

Sono tematiche non terze rispetto alla vita della comunità, riguardano la sicurezza, la tranquillità ed il contrasto a forme di criminalità organizzate e qualsiasi forma di violenza.

Chiediamo che il tutto diventi oggetto di costante monitoraggio nei tavoli per la sicurezza, che non siano sempre derubricati in “semplici” eventi di cronaca e che si eviti la normalizzazione e l’assuefazione.

Evitiamo che anestetizzanti classifiche nazionali diano una visione distorta della nostra realtà. Un territorio è quello Sannita che, fortunatamente se tutti facciamo la nostra parte possiamo ancora difendere e non essere costretti l’indomani a dover lottare per una liberazione”.