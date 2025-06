"Open, gli architetti aprono i loro studi al pubblico" con esposizione di opere Presso Casa Pisani in collaborazione con l'Archeoclub di Benevento

Con la collaborazione dell’Archeoclub di Benevento, si è tenuta nella giornata di ieri la manifestazione “Open!, gli architetti aprono i loro studi al pubblico”.

Per il 2025 l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Benevento, ha intelligentemente individuato come location della collettività Casa Pisani, centro di produzione culturale nel cuore di Benevento, luogo simbolico e suggestivo che ha ben rappresentato lo spirito dell’iniziativa e la volontà di rafforzare il legame tra architettura e territorio.

Questi gli studi professionali che hanno aderito all’iniziativa: Atelier_LampugnaleMorando; Atelier_Palumbo; [archiattack]; Giuseppe Palmieri; LDL s.r.l.; Offtec s.r.l.; René Bozzella&Giovanna Panarese; STEP design studio; Vittorio De Rienzo.

I visitatori hanno potuto ammirare anche le opere degli ospiti: Agostino Cumbo, Pasquale Palmieri, Federico Iadarola, Patrizia Pansi e Libero Varricchio.

Francesco Morante, presidente dell’Archeoclub di Benevento, al termine dell'iniziativa ha spiegato: “Queste iniziative, che ci onoriamo di ospitare, intendono dare un dinamico profilo al sodalizio per ribadirne il carattere culturale, con speciale riguardo alla tradizione monumentale, sociale e storica del territorio sannita. E per portare alla ribalta questa missione, Casa Pisani, appare certamente il luogo più adatto per pubblicizzare le bellezze della Città di Benevento, nonché le attività svolte da professionisti e hobbisti della domenica”.