Festeggiamenti in onore del Corpus Domini: ecco il dispositivo del traffico Il provvedimento in occasione dei festeggiamenti

arato il dispositivo del traffico che vigerà in occasione dei festeggiamenti civili e religiosi in onore del Corpus Domini in piazza S. Modesto e dintorni.

Ecco di seguito il provvedimento:

- chiusura al traffico veicolare ed istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta (al fine di consentire l’allestimento e il funzionamento delle aree giostre) di piazzale Matteo Renato Donisi, piazzale Martiri delle Foibe e piazza S. Modesto nel tratto compreso dall’angolo con via Cesare Battisti fino all’incrocio con via Firenze, a partire dalle ore 8:00 di martedì 17 giugno fino alle ore 20:00 di lunedì 23 giugno;

- istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta lungo via Torino, piazza S. Modesto, via Cesare Battisti e via Milano a partire dalle ore 8:00 di mercoledì 18 giugno fino alle ore 20:00 di martedì 24 giugno;

- chiusura al traffico veicolare (con transito ammesso solo per consentire la sosta dei veicoli al servizio di portatori di handicap ivi residenti o assegnatari di stalli riservati ivi ubicati) di via Torino, via Cesare Battisti, via Milano e piazza S. Modesto nei giorni di venerdì 20 giugno, sabato 21 e domenica 22, a partire dalle ore 18:30 fino alle ore 24:00;

- chiusura al traffico veicolare con transito ammesso solo per consentire la sosta delle auto dei residenti e dei veicoli al servizio di portatori di handicap ivi domiciliati o assegnatari di stalli riservati ivi ubicati di via Gregorovius, via Anna Severino, via Alfredo Parente, via Palermo (limitatamente al tratto adiacente piazza S. Modesto e confluente su via Alfredo Parente) nei giorni di venerdì 20 giugno, sabato 21 e domenica 22, a partire dalle ore 18:30 fino alle ore 24:00;

- chiusura al traffico veicolare di via Napoli (nel tratto compreso tra il ponte sul fiume Sabato e l’incrocio con via Cesare Battisti), via Cesare Battisti, via Milano e piazza S. Modesto a partire dalle ore 19:00 di domenica 22 giugno fino ad avvenuto transito della processione del Corpus Domini proveniente dal Duomo e diretta a piazza S. Modesto attraverso via Gregorovius e via Milano già oggetto di interdizione;

- chiusura al traffico veicolare di via Teodoro Mommsen in aggiunta alla chiusura già disposta per via Severino, via Parente e piazza S. Modesto nella serata di domenica 22 giugno limitatamente ai tratti interessati e fino alla conclusione dello spettacolo di fuochi pirotecnici.