Corpus Domini: domani la celebrazione della parrocchia di San Modesto Alle 18 in Cattedrale la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Accrocca

La comunità parrocchiale di San Modesto è pronta a vivere la solennità del Corpus Domini. Per ragioni storiche, è l’unica parrocchia della città ad avere il privilegio di portare tra la gente Gesù Vivo e Vero e quest’anno avrà l’onore di accogliere la processione diocesana in concomitanza con l’anno giubilare.

Domani, domenica 22 giugno, alle ore 18:00 in Cattedrale ci sarà la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Felice Accrocca Arcivescovo di Benevento. A seguire la processione che partirà dalla Cattedrale, percorrerà via Gaetano Rummo fino a raggiungere il Ponte del Fiume Sabato, dove la comunità di

San Modesto guidata da don Leonardo Lepore sarà pronta ad accogliere Gesù Eucarestia.

A fare da cornice a questo particolare incontro ci saranno i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione e i piccoli “angioletti” del catechismo. La processione proseguirà per via Napoli, via Torino e si concluderà in Piazza San Modesto dove sul sagrato della Chiesa sarà allestita un’infiorata preparata dal coro parrocchiale e dal gruppo giovani.

Al termine la Solenne benedizione eucaristica impartita dell’Arcivescovo Mons. Felice Accrocca.

Nella giornata di domani si concluderà anche la festa civile che prevede alle ore 17:30 il concerto bandistico lungo le vie del Rione della Banda “Città di Pannarano”. Alle ore 21:00, in Piazza San Modesto, spettacolo musicale con Anthony e a seguire con Nancy Coppola in concerto. Conduce la serata Antonio Manganiello di Radio Kiss

Kiss Napoli. Al termine, spettacolo pirotecnico che concluderà il solenne triduo dedicato al “Corpus Domini”. La comunità di San Modesto, grazie al fattivo impegno del Comitato Festa e dei gruppi parrocchiali, si sta preparando al meglio per vivere questa giornata di grazia attraverso il passaggio tra le strade del rione del Corpus Domini.