Rischio idrogeologico, finanziata istanza Comunità Montana Fortore Spina: garantisce rilevanza nazionale al nostro progetto, frutto dell’interazione tra enti

E' stata finanziata l'istanza della Comunità Montana del Fortore per un importo di 800.000 euro teso al finanziamento della progettazione esecutiva per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico per il 2025.

L'istanza della Comunità Montana Fortorina è risultata addirittura prima nella graduatoria nazionale stilata dal Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e Finanze ed è stata redatta attraverso un protocollo di intesa con i Comuni di Molinara e San Giorgio La Molara, e riguarda “interventi di sistemazione idrogeologica e recupero della sinuosità del torrente Tammarecchia” che insiste per l’appunto sui territori dei due Comuni.

Particolarmente gratificati i sindaci di Molinara, Giuseppe Addabbo (che è anche il vice-presidente della Comunità Montana del Fortore) e San Giorgio La Molara, Nicola De Vizio. “Vedere un nostro progetto - spiegano i due primi cittadini - al vertice di una graduatoria nazionale così importante, ci riempie d’orgoglio e ci spinge a proseguire sulla strada intrapresa. La collaborazione istituzionale funziona quando al centro c’è l’interesse del territorio. Ringraziamo le nostre strutture tecniche, i nostri funzionari e quelli della Comunità Montana che ci hanno messo nelle condizioni di presentare un progetto di elevatissima qualità”.



Grande la soddisfazione del presidente dell’ente montano, Zaccaria Spina. “Non posso che esprimere il mio vivo compiacimento - sottolinea - per questo straordinario risultato conseguito, che garantisce rilevanza nazionale al nostro progetto, frutto dell’interazione tra enti e di un protocollo di intesa con i comuni interessati. E’ un esempio di forte sinergia istituzionale oltre che il segnale che è possibile trovare esempi di buongoverno e di amministrazione virtuosa anche dalle nostre parti ”.

