Anniversario fondazione Guardia di Finanza, ecco il dispositivo del traffico Le disposizioni per le celebrazioni del 251° anniversario della fondazione del corpo

In occasione delle celebrazioni del 251° anniversario della fondazione del corpo della Guardia di Finanza, in programma mercoledì 25 giugno, vigerà il seguente dispositivo del traffico: istituzione del divieto e fermata con rimozione coatta anche per residenti e autorizzati in via Annunziata, limitatamente al tratto compreso tra l’incrocio con via Stefano Borgia e l’incrocio con corso Garibaldi, a partire dalle ore 7 fino alla conclusione della manifestazione; chiusura all’occorrenza del traffico veicolare, anche per residenti e autorizzati, lungo corso Garibaldi, limitatamente al tratto compreso tra piazza Castello e piazza S. Sofia, a partire dalle ore 9 fino alla conclusione della manifestazione.