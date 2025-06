Clarissa Burt sarà premiata al "Telesia for Peoples" Nel parco delle Terme di Telese nella serata conclusiva del 13 luglio

E’ Clarissa Burt una delle sorprese per il pubblico del “Telesia for Peoples”, in programma dal 10 al 13 luglio nel parco delle Terme di Telese: l’attrice e fotomodella americana riceverà il Premio “Amici del Telesia for Peoples” 2025 nella serata conclusiva del 13 luglio, in occasione della cerimonia spettacolo del Premio, dedicato quest’anno all’impegno della Croce Rossa Italiana nelle zone di crisi.

Clarissa Burt da qualche anno è però anche autrice.

Nel suo ultimo libro dal titolo “Ridefinisci la Tua Autostima - Il piano d’azione perfetto per diventare la persona sicura di sé che sei destinata ad essere” (edito dalla casa editrice italiana EIFIS) Clarissa Burt infatti porta “nuovi consigli per aiutarci a far fronte a questi tempi difficili in cui l’Autostima è sicuramente uno degli ingredienti principali per il nostro benessere”.

Il libro, pubblicato a fine pandemia da Covid, sta riscuotendo grande interesse ed è stato presentato oltre che negli Stati Uniti d’America anche in diverse città italiane.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Telese Terme, della Provincia di Benevento, della Regione Campania e della Pro Loco Telesia.