Telese Terme, al via la tre giorni di prevenzione oncologica gratuita Da domani 28 e fino al 30 giugno in Piazza Minieri il poliambulatorio mobile della Regione Campania

Anche quest’anno Telese Terme ospita il poliambulatorio mobile per gli screening oncologici gratuiti, promosso dalla Regione Campania in collaborazione con l’ASL di Benevento. Il truck sanitario sarà presente in Piazza Minieri nei giorni 28, 29 e 30 giugno, con personale medico e infermieristico qualificato a disposizione dei cittadini.

Sarà possibile sottoporsi gratuitamente a: mammografia (screening tumore al seno); Pap-test (screening tumore del collo dell’utero); ritiro del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (screening tumore del colon-retto); Un’occasione preziosa per accedere ai programmi di prevenzione oncologica senza prenotazione e in modo semplice.

Il Sindaco Giovanni Caporaso invita la cittadinanza a partecipare numerosa: "La prevenzione è un dovere verso sé stessi e un gesto di responsabilità verso la comunità. Ringraziamo l’ASL Benevento e il Distretto Sanitario per l’impegno sul nostro territorio."

Anche l’assessore Marilia Alfano sottolinea: "Prevenire è vivere. Invitiamo tutti a cogliere questa opportunità gratuita per tutelare la propria salute".

Il Comune ricorda che gli screening sono rivolti alle fasce d’età previste dai programmi regionali, e rappresentano uno strumento fondamentale per individuare precocemente eventuali patologie.

La salute è un bene di tutti. Prevenire oggi, per proteggere il domani.