Infrastrutture. Ferrante (Mit), apertura viadotto Fortorina si ricuce territorio "Per il raddoppio della telesina ormai prossima alla consegna dei lavori"

“Quella di oggi non è solo l’apertura al traffico di un viadotto ricostruito e con maggiori standard di sicurezza, ma è un segnale chiaro della serietà con cui il Mit e Governo, con prezioso supporto di Anas, stanno affrontando il tema della manutenzione e dell’ammodernamento stradale, soprattutto nelle aree interne che per troppo tempo hanno pagato un prezzo alto in termini di fragilità infrastrutturale, ma soprattutto testimonia la calacità di portare a termine gli impegni presi".

Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante che, assieme al Sottosegretario Antonio Iannone, ha partecipato alla riapertura al traffico del viadotto “V01” lungo la SS 369 “Appulo Fortorina”, ove è stato accolto dal Responsabile di Anas Campania, Nicola Montesano, e dal Sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli.

"Avevo visitato questo cantiere oltre un anno fa, e fin da allora ho seguito da vicino l’evoluzione dei lavori. Il completamento dell’intervento sul viadotto V01 della strada statale 369 ‘Appulo Fortorina’, parte di un più ampio investimento da 6,2 milioni di euro, è il segno tangibile di un impegno concreto e costante,per ricucire un territorio superando l’isolamento infrastrutturale del passato”.

“L’attenzione del Ministero, e mia personale in qualità di Sottosegretario con delega anche per alcune opere commissariate che interessano il Sannio, è massima: in questo territorio sotto la nostra regia, Anas - sottolinea Ferrante - sta portando avanti interventi mirati sulle principali direttrici che la servono. Sulla SS212 Fortorina è previsto un investimento complessivo di oltre 387 milioni di euro, tra interventi commissariati, manutenzioni e nuove opere, con la consegna lo scorso aprile dei lavori del primo lotto, primo stralcio, della Variante di San Marco dei Cavoti per un importo di circa 36 milioni di euro. Sempre sulla SS369 Appulo-Fortorina, sono stati stanziati ulteriori 11 milioni per la messa in sicurezza e la sistemazione idrogeologica, mentre ammontano a 173 milioni di euro le risorse previste per il tratto commissariato, inserite nel Contratto di Programma 2021-2025 e in attesa di finanziamento: un impegno che porta l’investimento complessivo su quest’asse a oltre 190 milioni di euro.

Sulla SS372 Telesina, infine, sto coordinando un più ampio intervento commissariato dal valore complessivo di oltre un miliardo di euro, la metà quasi del quale già finanziato per il primo dei due lotti, in fase ormai prossima alla consegna dei lavori. Il completamento delle opere e la continuità degli investimenti nelle infrastrutture stradali di questo territorio - ha concluso Ferrante - non sono semplici momenti formali, ma un dovere istituzionale verso le comunità che meritano collegamenti più sicuri, moderni e affidabili”.