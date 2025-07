Al "Telesia for Peoples" anche un omaggio a Pino Daniele Il 12 luglio alle 21 spettacolo musicale “Yes I Know” della Salzano Band

In occasione del decimo anniversario dalla sua scomparsa al “Telesia for Peoples” non poteva mancare un ricordo dedicato al grande Pino Daniele.

Così nella serata di sabato 12 luglio (ore 21,00) nel parco delle Terme di Telese la “Salzano Band” con “Yes I Know” (Pino Daniele Tribute Band) regalerà al pubblico una serata densa di musica, passione e memoria.

Il progetto portato in scena da Alfredo Salzano e dalla sua band nasce da una conoscenza profonda dell’opera di Pino Daniele.

Non si tratta solo di eseguire con precisione i brani più noti (da Je so’ pazzo a Quando) ma di comprenderne l’anima e restituirla con fedeltà e personalità. La Salzano Band non imita, interpreta. Non ricalca, rilegge. E lo fa con la sicurezza di chi ha alle spalle anni di esperienza e un’intesa musicale costruita nel tempo, capace di affrontare le sfumature complesse del linguaggio di Pino Daniele: un impasto di blues partenopeo, jazz raffinato e poesia urbana.

L’ingresso allo spettacolo, che gode del patrocinio del Comune di Telese Terme, della Provincia di Benevento, della Regione Campania e della Pro Loco Telesia, è gratuito.