Avviato il servizio antincendio boschivo della Comunità Montana Fortore Spina: i nostri operatori hanno acquisito una grandissima esperienza a difesa del territorio

Il servizio AIB (Anti-Incendi Boschivi) predisposto dalla Comunità Montana del Fortore è operativo già da ieri sul territorio di riferimento dell’ente con ingente dispiegamento di uomini e mezzi.

n attuazione del progetto esecutivo approvato dalla Giunta e concertato con le organizzazioni sindacali, sono stati dislocati lungo tutta l’area di competenza oltre 30 uomini più la struttura tecnica amministrativa, suddivisi in un COED (Centro Operativo Ente Delegato) che rende servizio presso la sede della Comunità Montana a San Bartolomeo in Galdo e tre NOED (Nuclei Operativi degli Enti Delegati): quello di San Bartolomeo in Galdo, quello di San Giorgio La Molara e quello di Ginestra degli Schiavoni. In dotazione ai vari NOED sono a disposizione una autobotte Sherpa da 15mila litri di capacità, un Baribbi Iveco da 4 mila litri, un Magirus Ranger Iveco da 4.500 litri, 2 Pick-Up Isuzu con modulo AIB da 400 litri, e un Suzuki Vitara più equipaggiamenti AIB di salvaguardia individuale, strumenti di piccole dimensioni, attrezzature varie e valigette di pronto soccorso.

“Ormai - spiega il presidente Zaccaria Spina - la Comunità Montana del Fortore, e di riflesso i suoi dipendenti, hanno acquisito una grandissima esperienza sul tema del contrasto agli incendi boschivi, sfruttando anche le attività di prevenzione poste in essere nei periodi antecedenti alla stagione estiva. In particolare, negli ultimi anni stiamo riuscendo ad ottenere notevoli risultati positivi nello spegnimento di incendi e nel contenimento di focolai di dimensioni più o meno vaste. Pur non potendo fare previsioni di alcun tipo, in considerazione di quello che spesso la natura determina per via delle temperature altissime (causate anche dal surriscaldamento del pianeta) e di un clima che è in repentina mutazione, teniamo tanto alla salvaguardia dei nostri territori e al contrasto agli incendi nei nostri boschi che generano situazioni sempre domate dai nostri operai forestali. Per la campagna AIB in corso, ci auguriamo che la Regione accolga la nostra richiesta di implementazione delle risorse, in modo da poter attuare e realizzare al 100% quanto previsto dal progetto e quanto stabilito in accordo con le associazioni di categoria”.