Scienza motorie, Unisannio: al via iscrizioni per nuovo anno accademico Concluso il tirocinio formativo del primo anno

Si è concluso oggi al PalaParente di Benevento il tirocinio formativo del primo anno del corso di laurea triennale in Scienze Motorie per lo Sport e la Salute dell’Università degli Studi del Sannio. Un momento di verifica sul campo delle competenze acquisite, ma anche una festa di entusiasmo, partecipazione e consapevolezza per studenti e studentesse protagonisti di questo nuovo percorso accademico.

Canfora: stiamo già progettando il futuro, la Laurea Magistrale

“È fantastico vedere l’entusiasmo e la vitalità di questi giovani, i loro sorrisi sono contagiosi – ha dichiarato il Rettore Gerardo Canfora –. Ed è bellissimo constatare che il percorso intrapreso oltre un anno fa, scommettendo sull’apertura di un nuovo corso di Laurea in Scienze Motorie a Benevento, stia dando i suoi frutti. Ma noi non ci fermiamo: stiamo già progettando il futuro, la Laurea Magistrale”.

Iscrizioni al test di ammissione

A partire dalle ore 12 del 14 luglio 2025 sarà possibile iscriversi alla prova di ammissione per l’anno accademico 2025/2026. Il corso, a numero programmato, prevede 180 posti disponibili e si rivolge a chi desidera formarsi come professionista in ambito motorio, sportivo e del benessere psicofisico. La scadenza per presentare la domanda è fissata alle ore 12:00 del 18 settembre 2025. La prova di ammissione si svolgerà il 25 settembre 2025. Un corso tra teoria e pratica, con solide basi scientifiche

Il corso si articola in tre anni per un totale di 180 CFU. Le lezioni si svolgono presso la sede del Dipartimento di Scienze e Tecnologie a Benevento, con un’importante componente pratica che include laboratori e tirocini presso enti e associazioni sportive convenzionate. L’obiettivo è formare figure capaci di promuovere la salute attraverso l’attività fisica, operando nei settori dello sport, della riabilitazione, del fitness, della salute pubblica e dell’educazione motoria.