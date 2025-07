Sciopero della fame per i bambini che vivono nei luoghi delle guerre L'iniziativa mercoledì 9 luglio lungo il corso Garibaldi di Benevento

Mercoledì 9 luglio, alle 10, al Corso Garibaldi nei pressi della Prefettura (museo ARCOS), è possibile trovare un camper il rappresentante di un gruppo di cittadini beneventani avvierà uno sciopero della fame, monitorato da medici.

"Questa azione dovuta è molto seria e rischiosa - spiegano gli organizzatori - è contro lo sterminio barbaro dei bambini in tutto il mondo. L’azione umanitaria è assolutamente apolitica e apartitica, quindi invitiamo tutti, a livello personale, a condividere questo momento di dolore e speranza.

Sarà forse solo un piccolo remo, che però, unito ad altri remi, potrebbe diventare una forza trainante per arginare la strage. I bambini sono angeli e non si toccano mai. Uniamoci tutti in questa azione umanitaria.

All'iniziativa interverrà l’attore Michelangelo Fetto (SOLOT) che reciterà dei monologhi sulle tragiche argomentazioni. Lo staff medico umanitario sarà guidato dai dottori Antonio Glielmo e Angelo Nenna. Sarà presente il presidente della Croce Rossa, Giovanni De Michele e interverrà il sindaco della città di Benevento, onorevole Clemente Mastella, che porterà il suo sostegno di solidarietà e condivisione.

Firmatari dell'iniziativa sono : Davide Nava (ex Senatore) – Rosetta De Stasio (Consigliere Comunale) – Giuliana Di Matteo (Professoressa)- Mario Collarile (Presidente C.O.N.I.) – Antonio Verga( Professore) – Mario Morelli (Professore, Giornalista) – Carmine De Gennaro (Ingegnere) – Umberto Panunzio (Consigliere Comunale e Provinciale) – Piero Mancini (Intellettuale e Attivista)– Antonio Glielmo (Medico) – Angelo Nenna (Medico) – Antonio Caruso (Impiegato) – Nunzio Aquino (Commercialista) – Leonardo Canonico (Economista) – Emilio Aversano (Pensionato).