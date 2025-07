Al via la II Edizione dell' Estate… abbasc‘ a Maronna 2025 Da domani con la presentazione del libro di P. Davide Panella

Domani, lunedì 7 luglio alle ore 21.00 prende il via la II edizione dell'Estate… abbasc’ a Maronna 2025 promossa dal Centro Studi del Sannio di Benevento e dalla Provincia dei Frati Minori del Sannio e dell'Irpinia, con il patrocinio del Comune di Benevento.

Il primo appuntamento della rassegna estiva sarà dedicato alla presentazione del libro Basilica Madonna delle Grazie di Benevento con un viaggio nella storia, nel culto e nella devozione alla Patrona del Sannio.

Il volume scritto da Davide Fernando Panella è stato edito dalla Velar edizioni nel 2025.

Nel corso della serata saranno anche presentati documenti inediti e ritrovati di recente sulla storia della Basilica delle Grazie di Benevento. La rassegna Estate… abbasc’ a Maronna continuerà ogni lunedì fino al 28 luglio.

Il 14 luglio alle ore 21.00 si terrà la II edizione della Cena culturale in giallo. Ogni partecipante dovrà indossare qualcosa di giallo (colore simbolo della cultura) e deve portare l’occorrente per cenare sotto le stelle: cibo e bevande (piatti, bicchieri, posate, tavoli, tovaglie e sedie sono invece forniti dall’organizzazione). Nel corso della serata i partecipanti sono invitati a condividere con tutti i presenti letture, pensieri, riflessioni, poesie e altri ricordi…

Partecipazione gratuita. Adesione con indicazione del numero dei partecipanti contattando via Whatsapp il numero 375.7468579 entro il 9 luglio 2025.

Il 21 luglio alle ore 21.00 l'incontro/spettacolo La Musica a Benevento: dagli anni della ricostruzione (1946) a quelli della transizione (1970) a cura di Enrico Salzano e della Salzano band.

Il 28 luglio alle ore 21.00 l'incontro Tempo, relazioni e mondo virtuale: l’alleanza delle età della vita. Giovani e anziani in dialogo a partire dalla performance Framing con Simona De Martino e Luigi Aruta.