A Benevento affascinati dalla leggenda delle streghe: un mondo suggestivo Nel Sannio il raduno che ha portato circa sessanta viaggiatori

Giornata tra storia, cultura e leggende per i turisti che questo fine settimana hanno scelto Benevento. Un gruppo di circa sessanta appassionati d'auto, che hanno raggiunto il capoluogo sannita ed hanno avuto l'opportunità di trascorrere la domenica visitando la città per poi raggiungere la provincia sannita.

Prima il raduno nei pressi dell'Info Point della Pro loco in piazza Cardinal Pacca, poi tappa al Museo Janua per scoprire la leggenda della streghe attraversando il corso Garibaldi fino all'Arco del Sacramento. Non è mancato, infine, un momento dedicato all'enogastronomia.

Il tour nel Sannio

Giornata che proseguirà in provincia di Benevento, ad Apice alla scoperta del borgo antico. Un tour realizzato dal Mini Union Club di Salerno e Pro loco Samium di Benevento con il presidente Giuseppe Petito, la vicepresidente Piera Salvatore vice presidente e Luigi Bianchini, dirigente dell'associazione di promozione turistica.

“Sono arrivati dalle diverse città italiane – ha spiegato Petito -, molti dalla Campania e dal Lazio. Bella iniziativa per far conoscere la nostra città, ma non solo perché dopo andranno ad Apice. Ed in città hanno avuto modo di conoscere la leggenda delle streghe visitando il museo Janua”.

Storia che continua ad affascinare e così il raduno è diventato l'occasione per conoscere “luoghi nuove – hanno spiegato i turisti - e visitare le città italiane”. E il museo dedicato alla leggenda delle streghe conferma il suo fascino: “Molto interessante e suggestivo”.